بنزرت: انهيار جزء من الحاجز الاسمنتي بشاطئ الكورنيش ببنزرت الشمالية دون تسجيل خسائر بشرية

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- تعرّض جزء من الحاجز الاسمنتي الواقع بمنطقة شاطئ الكورنيش ببنزرت الشمالية، في الليلة الفاصلة بين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، إلى الانهيار بسبب العوامل المناخية القاسية التي عرفتها الجهة منذ مساء أمس، والمتمثلة بالخصوص في قوة الأمواج وشدة الرياح، دون تسجيل أضرار بشرية بالمكان.وبيّن المدير الجهوي للتجهيز، زهير العزعوزي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنّه تم بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحليّة والمصالح الفنية الانطلاق في تأمين المكان في مرحلة أولى، في انتظار اتخاذ القرارات الفنيّة المناسبة لمنطقة الكورنيش من قبل مصالح إدارة الموانئ البحريّة.وأوضح في هذا الصدد، أنه ستتم دعوة المقاولات التي كلّفت مؤخرا بإنجاز القسط الأول من "مشروع حماية الكورنيش من الانجراف البحري"، بتكلفة قدرت بـ270 ألف دينار، للإسراع في انطلاق الأشغال وغيرها من الإجراءات الوقائية لكامل المنطقة، بحسب تعبيره.