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حزب قلب تونس يعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - إعتبر حزب قلب تونس، اليوم الإثنين، أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون رئيس الحكومة المقترح شخصية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية، تحظى بإجماع أغلبية الأحزاب، بعد التشاور مع المنظمات الوطنية.

كما قرر الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عقب اجتماع مكتبه السياسي، تكليف لجنة تفاوض برئاسة نبيل القروي (رئيس الحزب) بمواصلة المشاورات مع بقية الأحزاب والكتل البرلمانية، حاثا كافة الأطراف على التشاور ومناقشة المسارين البرلماني والحكومي بصفة موحدة، بما يضمن التوازن السياسي ويبعد أشكال الهيمنة والتغول.
ودعا الحزب مجلسه الوطني المجتمع حاليا الى البقاء في حالة انعقاد مفتوح، للتفاعل مع تطورات الوضع.


يذكر أن حزب قلب تونس تحصل على 38 مقعدا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب القادم، وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

  
  
     
  
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