الرابطة 1- الجولة الثامنة - النتائج والترتيب

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
الأحد 10 نوفمبر 2019 :
في المنزه النادي الإفريقي - النادي البنزرتي 2-صفر
في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي صفر-صفر
في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي صفر-صفر
في حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان 1-صفر
في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين صفر-صفر
السبت 09 نوفمبر 2019
في المنستير: الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 3-صفر
في صفاقس النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان 2-صفر
الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1- الاتحاد المنستيري 18 8 5 3 0 12 4 - النادي الصفاقسي 18 8 6 0 2 12 8 3- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 12 2 4- اتحاد بنقردان 15 8 5 0 3 11 10 - النادي الإفريقي 15 8 7 0 1 14 1 6- الملعب التونسي 14 8 4 2 2 8 5 7- النجم الساحلي 13 6 4 1 1 7 3 8- الهلال الشابي 11 8 3 2 3 8 8 9- النادي البنزرتي 7 8 2 1 5 8 16 10-نادي حمام الأنف 6 8 1 3 4 7 12 11- مستقبل سليمان 4 7 1 1 5 7 11 12- شبيبة القيروان 3 8 1 0 7 5 16 13- نجم المتلوي 2 7 0 2 5 2 9 -اتحاد تطاوين 2 8 0 2 6 1 9
ملاحظة: تم خصم 6 نقاط من رصيد النادي الافريقي من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لعقوبة صادرة عن الفيفا.
الأحد 10 نوفمبر 2019 :
في المنزه النادي الإفريقي - النادي البنزرتي 2-صفر
في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي صفر-صفر
في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي صفر-صفر
في حمام سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان 1-صفر
في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين صفر-صفر
السبت 09 نوفمبر 2019
في المنستير: الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 3-صفر
في صفاقس النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان 2-صفر
الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1- الاتحاد المنستيري 18 8 5 3 0 12 4 - النادي الصفاقسي 18 8 6 0 2 12 8 3- الترجي الرياضي 16 6 5 1 0 12 2 4- اتحاد بنقردان 15 8 5 0 3 11 10 - النادي الإفريقي 15 8 7 0 1 14 1 6- الملعب التونسي 14 8 4 2 2 8 5 7- النجم الساحلي 13 6 4 1 1 7 3 8- الهلال الشابي 11 8 3 2 3 8 8 9- النادي البنزرتي 7 8 2 1 5 8 16 10-نادي حمام الأنف 6 8 1 3 4 7 12 11- مستقبل سليمان 4 7 1 1 5 7 11 12- شبيبة القيروان 3 8 1 0 7 5 16 13- نجم المتلوي 2 7 0 2 5 2 9 -اتحاد تطاوين 2 8 0 2 6 1 9
ملاحظة: تم خصم 6 نقاط من رصيد النادي الافريقي من قبل جامعة كرة القدم تطبيقا لعقوبة صادرة عن الفيفا.
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Par:essoltan (France )
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