بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة الرابعة

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة:الترجي الرياضي - نادي حمام الانف 3-0نادي تونس الجوية - اتحاد النقل بصفاقس 1-3مستقبل المرسى - الاولمبي القليبي 3-0سعيدية سيدي بوسعيد - مولدية بوسالم 3-0النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 0-3جمعية اتصالات صفاقس - نسر الهوارية 3-0