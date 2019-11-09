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بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة الرابعة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة:

الجمعة


الترجي الرياضي - نادي حمام الانف 3-0

السبت

نادي تونس الجوية - اتحاد النقل بصفاقس 1-3

مستقبل المرسى - الاولمبي القليبي 3-0

سعيدية سيدي بوسعيد - مولدية بوسالم 3-0
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 0-3

جمعية اتصالات صفاقس - نسر الهوارية 3-0

  
  
     
  
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