نجم الترجي الجرجيسي السابق عبد السلام كازوز في ذمة الله

Samedi 09 Novembre 2019
وات - فقدت كرة القدم التونسية اللاعب والمسير السابق بجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي عبد السلام كازوز مساء اليوم عن سن تناهز 61 سنة بعد صراع طويل مع المرض.
رافق كازوز مسيرة النادي في مختلف الاقسام ويعتبر من ابرز نجوم كرة القدم في الجنوب الشرقي .
عزز صفوف الترجي الجرجيسي خلال اكثر من عقدين في مختلف الاصناف .
كما شغل مسير مع عدد من الهيئات المديرة للترجي الجرجيسي .
سطع نجمه في اوساط كرة القدم التونسية خلال فترة لعبه مع الترجي الجرجيسي وبالخصوص خلال الثمانينات والتسعينات وكان من ابرز صانعي صعود فريقه لاول مرة الى القسم الوطني سنة 1991.
رافق كازوز مسيرة النادي في مختلف الاقسام ويعتبر من ابرز نجوم كرة القدم في الجنوب الشرقي .
عزز صفوف الترجي الجرجيسي خلال اكثر من عقدين في مختلف الاصناف .
كما شغل مسير مع عدد من الهيئات المديرة للترجي الجرجيسي .
سطع نجمه في اوساط كرة القدم التونسية خلال فترة لعبه مع الترجي الجرجيسي وبالخصوص خلال الثمانينات والتسعينات وكان من ابرز صانعي صعود فريقه لاول مرة الى القسم الوطني سنة 1991.
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Par:essoltan (France )
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