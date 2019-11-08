الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تبقي على الفرنسي المتهم بحيازة أسلحة خفيفة وذخيرتها بحالة ايقاف

Vendredi 08 Novembre 2019



وات

- ابقت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، على الفرنسي المتهم بحيازة أسلحة خفيفة (4 مسدسات وذخيرتها)، بحالة ايقاف، ورفض مطلب الافراج الثاني المقدم من قبل لسان الدفاع، وذلك خلال جلسة انعقدت امس الخميس بالمحكمة، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول ل(وات) .واوضح المصدر ذاته، ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدايية ببنزرت اصدرت في اعقاب الجلسة، قرارها القاضي بتاخير البت في القضية الى جلسة بتاريخ 14 نوفمبر.يشار الى انه سبق وان طلب لسان الدفاع في جلسة سابقة بتاريخ 31 اكتوبر الماضي، التاخير لاعداد وسائل الدفاع مع طلب الافرج عن المظنون فيه.يذكر ان اطوار القضية تعود إلى مساء يوم 28 أكتوبر الماضي، حين تمكنت المصالح الديوانية بالجهة من الكشف وحجز 4 مسدسات مع كمية من الذخيرة الحية على متن يخت رسى في ذات اليوم بالميناء الترفيهي ببنزرت على ملك عائلة فرنسية الجنسية، وفق تصريح سابق لمصدر ديواني مسؤول.