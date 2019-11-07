المنتخب الوطني : 25 لاعبا في الموعد للقائي ليبيا و غينيا الاستوائية

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- ينطلق يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 تربص المنتخب الوطني استعدادا للقائي الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021 ضد ليبيا يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بملعب رادس و غينيا الاستوائية يوم 19 نوفمبر 2019 بملعب مالابو، و اللقائين سيدوران على الساعة الثامنة ليلا . و قد قرر الاطار الفني بقيادة المدرب المنذر الكبير توجيه الدعوة للخمسة و عشرين لاعبا الاتي ذكرهم :فاروق بن مصطفى نادي الشباب السعوديمعز بن شريفية الترجي الرياضي التونسيأيمن دحمان النادي الرياضي الصفاقسيأيمن عبد النور نادي كالوبو كافزيريسبور التركيأنيس البدري الترجي الرياضي التونسيصدام بن عزيزة النجم الرياضي الساحليأيمن بن محمد نادي لوهافر ال فرنسيمحمد علي بن رمضان الترجي الرياضي التونسيسعد بقير نادي أبها السعوديديلان بــرون نادي لاقونتواز البلجيكيغــيلان الشعلالي نادي مالاتيا سبورمحمد دراقر نادي بادربورن الألمانيأسامة الحدادي نادي الاتفاق السعوديسيف الدين الخاوي أولمبيك مرسيليا الفرنسيوهبي الخزري نادي سانتيتيان الفرنسيوجدي كشريدة النجم الرياضي الساحليطه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسيعلي معلول الأهلي المصريياسين مــرياح نادي أولمبياكوس اليونانييوسف المساكني نادي الدحيل القطريحمدي النقاز الزمالك المصريحمزة رفيعة نادي جوفنتوس الإيطاليالفرجاني ساسي الزمالك المصريإلياس السخيري نادي كولن الألمانينعيم السليتي نادي الإتفاق السعوديو ستجري عناصرنا الوطنية خمسة حصص تدريبية بتونس العاصمة قبل مواجهة ليبيا و ثلاثة حصص تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية واحدة في تونس و اثنتين بمدينة مالابو وفق البرنامج المفصل التالي :الأحد 10 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بملعب الشاذلي زويتن ( مغلقة )الإثنين 11 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين لإجراء حوارات )الأربعاء 13 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )الخميس 14 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )الجمعة 15 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا تونس ليبيا بالملعب الأولمبي برادسالسبت 16 نوفمبر 2019 : الساعة 11 صباحا بالملعب الأولمبي بالمنزهالساعةالرابعة و النصف السفر إلى مالابو رحلة خاصةالأحد 17 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بأحد ملاعب مدينة مالابو ( مغلقة )الإثنين 18 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بالملعب الرئيسي بمدينة مالابو(15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا غينيا الاستوائية – تونسالعودة إلى تونس ستكون مباشرة إثر نهاية المباراة