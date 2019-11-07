المنتخب الوطني : 25 لاعبا في الموعد للقائي ليبيا و غينيا الاستوائية

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - ينطلق يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 تربص المنتخب الوطني استعدادا للقائي الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021 ضد ليبيا يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بملعب رادس و غينيا الاستوائية يوم 19 نوفمبر 2019 بملعب مالابو، و اللقائين سيدوران على الساعة الثامنة ليلا . و قد قرر الاطار الفني بقيادة المدرب المنذر الكبير توجيه الدعوة للخمسة و عشرين لاعبا الاتي ذكرهم :
فاروق بن مصطفى نادي الشباب السعودي
معز بن شريفية الترجي الرياضي التونسي
أيمن دحمان النادي الرياضي الصفاقسي
أيمن عبد النور نادي كالوبو كافزيريسبور التركي
أنيس البدري الترجي الرياضي التونسي
صدام بن عزيزة النجم الرياضي الساحلي
أيمن بن محمد نادي لوهافر ال فرنسي
محمد علي بن رمضان الترجي الرياضي التونسي
سعد بقير نادي أبها السعودي
ديلان بــرون نادي لاقونتواز البلجيكي
غــيلان الشعلالي نادي مالاتيا سبور
محمد دراقر نادي بادربورن الألماني
أسامة الحدادي نادي الاتفاق السعودي
سيف الدين الخاوي أولمبيك مرسيليا الفرنسي
وهبي الخزري نادي سانتيتيان الفرنسي
وجدي كشريدة النجم الرياضي الساحلي
طه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسي
علي معلول الأهلي المصري
ياسين مــرياح نادي أولمبياكوس اليوناني
يوسف المساكني نادي الدحيل القطري
حمدي النقاز الزمالك المصري
حمزة رفيعة نادي جوفنتوس الإيطالي
الفرجاني ساسي الزمالك المصري
إلياس السخيري نادي كولن الألماني
نعيم السليتي نادي الإتفاق السعودي
و ستجري عناصرنا الوطنية خمسة حصص تدريبية بتونس العاصمة قبل مواجهة ليبيا و ثلاثة حصص تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية واحدة في تونس و اثنتين بمدينة مالابو وفق البرنامج المفصل التالي :
الأحد 10 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بملعب الشاذلي زويتن ( مغلقة )
الإثنين 11 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين لإجراء حوارات )
الأربعاء 13 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )
الخميس 14 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )
الجمعة 15 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا تونس ليبيا بالملعب الأولمبي برادس
السبت 16 نوفمبر 2019 : الساعة 11 صباحا بالملعب الأولمبي بالمنزه
الساعةالرابعة و النصف السفر إلى مالابو رحلة خاصة
الأحد 17 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بأحد ملاعب مدينة مالابو ( مغلقة )
الإثنين 18 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بالملعب الرئيسي بمدينة مالابو(15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا غينيا الاستوائية – تونس
العودة إلى تونس ستكون مباشرة إثر نهاية المباراة
فاروق بن مصطفى نادي الشباب السعودي
معز بن شريفية الترجي الرياضي التونسي
أيمن دحمان النادي الرياضي الصفاقسي
أيمن عبد النور نادي كالوبو كافزيريسبور التركي
أنيس البدري الترجي الرياضي التونسي
صدام بن عزيزة النجم الرياضي الساحلي
أيمن بن محمد نادي لوهافر ال فرنسي
محمد علي بن رمضان الترجي الرياضي التونسي
سعد بقير نادي أبها السعودي
ديلان بــرون نادي لاقونتواز البلجيكي
غــيلان الشعلالي نادي مالاتيا سبور
محمد دراقر نادي بادربورن الألماني
أسامة الحدادي نادي الاتفاق السعودي
سيف الدين الخاوي أولمبيك مرسيليا الفرنسي
وهبي الخزري نادي سانتيتيان الفرنسي
وجدي كشريدة النجم الرياضي الساحلي
طه ياسين الخنيسي الترجي الرياضي التونسي
علي معلول الأهلي المصري
ياسين مــرياح نادي أولمبياكوس اليوناني
يوسف المساكني نادي الدحيل القطري
حمدي النقاز الزمالك المصري
حمزة رفيعة نادي جوفنتوس الإيطالي
الفرجاني ساسي الزمالك المصري
إلياس السخيري نادي كولن الألماني
نعيم السليتي نادي الإتفاق السعودي
و ستجري عناصرنا الوطنية خمسة حصص تدريبية بتونس العاصمة قبل مواجهة ليبيا و ثلاثة حصص تدريبية قبل مواجهة غينيا الاستوائية واحدة في تونس و اثنتين بمدينة مالابو وفق البرنامج المفصل التالي :
الأحد 10 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بملعب الشاذلي زويتن ( مغلقة )
الإثنين 11 نوفمبر 2019 : الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين لإجراء حوارات )
الأربعاء 13 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه ( مغلقة )
الخميس 14 نوفمبر 2019: الساعة الثاثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه (15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )
الجمعة 15 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا تونس ليبيا بالملعب الأولمبي برادس
السبت 16 نوفمبر 2019 : الساعة 11 صباحا بالملعب الأولمبي بالمنزه
الساعةالرابعة و النصف السفر إلى مالابو رحلة خاصة
الأحد 17 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بأحد ملاعب مدينة مالابو ( مغلقة )
الإثنين 18 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا بالملعب الرئيسي بمدينة مالابو(15 د الأولى مفتوحة للإعلاميين دون اجراء حوارات )
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 : الساعة الثامنة ليلا غينيا الاستوائية – تونس
العودة إلى تونس ستكون مباشرة إثر نهاية المباراة
En continu
- Hier 21:26 كـــــاكتيس والكـــاسات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:47
|17:19
|14:55
|12:10
|06:49
|05:20
|
17°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-14
|22°-13
|17°-12
|19°-12
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
(284 148) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 879) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(103 298) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 580) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 046) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 517) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 490) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 994) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 104) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 416) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 274) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 311) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 375) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 022) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 323) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 205) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 515) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 330) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 898) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 782) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:essoltan (France )
Sur: الاعلامية عربية بن حمادي تلتحق بقناة التاسعة