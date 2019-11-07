Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ellila Eid  

حركة النهضة تؤكد تمسك حزب التيار الديمقراطي بالوزارات الثلاثة في الحكومة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - اعلنت حركة النهضة في بلاغ نشرته اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 ان حزب التيار الديمقراطي مصمم على موقفه بخصوص تشكيل الحكومة.
وقالت الحركة انه "في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم أمس الإربعاء 06 نوفمبر 2019 وفدا من حزب التيار الديمقراطي متكون من محمد عبو ومحمد الحامدي ، وبحضور نور الدين العرباوي عن حركة النهضة.

وقالت النهضة انه رغم إيجابية اللقاء الا أن حزب التيار الديمقراطي تمسك بمقاربته للحكومة القائمة على رفض ترؤس حركة النهضة للحكومة بأحد قياداتها مع تمسكهم بالوزارات الثلاث.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192276

Lechef  ()  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 13h 08m |           
Pour l'application stricte de la loi de façon équitable sur tous les citoyens sans aucune distinction et sans aucune intervention , pourquoi pas ????

Belfahem  ()  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 12h 22m |           
هذا التمسك بالوزارات الثلاثة يدخل في تعجيز الحركة في التحرك مع ألأطراف ألأخرى وخلق شق في داخلها وألألتفاف على الدستور لأرباك المشهد العام وضرب النهضة بمناصريها الذين صوتوا لها حاليا ومستقبلا ينظرون لها على أنها غير قادرة على الصمود -



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