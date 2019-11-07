حركة النهضة تؤكد تمسك حزب التيار الديمقراطي بالوزارات الثلاثة في الحكومة

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - اعلنت حركة النهضة في بلاغ نشرته اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 ان حزب التيار الديمقراطي مصمم على موقفه بخصوص تشكيل الحكومة.
وقالت الحركة انه "في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم أمس الإربعاء 06 نوفمبر 2019 وفدا من حزب التيار الديمقراطي متكون من محمد عبو ومحمد الحامدي ، وبحضور نور الدين العرباوي عن حركة النهضة.
وقالت النهضة انه رغم إيجابية اللقاء الا أن حزب التيار الديمقراطي تمسك بمقاربته للحكومة القائمة على رفض ترؤس حركة النهضة للحكومة بأحد قياداتها مع تمسكهم بالوزارات الثلاث.
وقالت الحركة انه "في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم أمس الإربعاء 06 نوفمبر 2019 وفدا من حزب التيار الديمقراطي متكون من محمد عبو ومحمد الحامدي ، وبحضور نور الدين العرباوي عن حركة النهضة.
وقالت النهضة انه رغم إيجابية اللقاء الا أن حزب التيار الديمقراطي تمسك بمقاربته للحكومة القائمة على رفض ترؤس حركة النهضة للحكومة بأحد قياداتها مع تمسكهم بالوزارات الثلاث.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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