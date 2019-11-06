رئيس الحكومة يؤدي غدا الخميس زيارة رسمية الى الجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية

Mercredi 06 Novembre 2019



وات

- يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، غدا الخميس، زيارة رسمية الى دولة الجزائر الشقيقة، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.وسيلتقي الشاهد خلال هذه الزيارة، الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وسيسلمه رسالة خاصة من الرئيس قيس سعيّد، الذي يتطلع الى زيارة الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة، والعمل على مزيد تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وتأتي هذه الزيارة الرسمية بيوم واحد الى الشقيقة الجزائر، لتؤكد الطابع المتميز للعلاقات الأخوية بين تونس والجزائر، والإرادة القوية للإرتقاء بها الى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمستديمة.