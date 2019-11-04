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تونس تشهد من 4 الى 8 مارس 2019 اقامة اول معرض لصناعة الطيران والدفاع على أرض مطار جربة جرجيس الدولي

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - تشهد تونس، تنظيم أول معرض دولي للصناعة الطيران والدفاع ، خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 مارس 2020 بالمطار الدولي جربة جرجيس، وفق الشركة المنظمة للتظاهرة " الدولية للطيران والدفاع".

وأضافت الشركة في بلاغ أصدرته ، الإثنين، ان 250 شركة ستشارك في التظاهرة التي سيحضرها 100 وفد تونسي في ظل توقعات بزيارة 40 ألف شخص.


وسيقام المعرض على 15 هكتارا، منها 10 ألاف متر مخصصة للعرض في ظل خطط لعرض أكثر من 100 طائرة ومركبة علما وان المعرض سيفتح ابوابه ايام 4 و 5 و 6 مارس 2020 امام المحترفين على أن تتاح للعموم زيارته يومي 7 و 8 مارس 2020 .

وتتطلع الشركة التي تتعاون مع عدة هياكل تونسية ، من بينها وزارت الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والصناعة والسياحة ، لتنظيم هذه التظاهرة، الى انعقاد لقاءات مكثفة بين صناع القرار الأفارقة وكبار المصنعيين الدوليين في مجال الفضاء والدفاع.


  
  
     
  
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