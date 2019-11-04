منظمة الأعراف تستأنف المفاوضات الاجتماعية في مارس 2020

Lundi 04 Novembre 2019
وات - "سيستأنف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للشغل في غضون مارس 2020"، وفق ما أكده المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد، سامي السليني.
وأوضح السليني، في مداخلة حول "المناخ الاجتماعي وتأثيره في الوضع الاقتصادي"، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، التأمت أمس الأحد ببنزرت، أن تراجع عدد الإضرابات في الأربع أشهر الماضية رافقه ارتفاع في عدد العمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
واعتبر أن عدم خلاص مستحقات المؤسسات الخاصة من طرف الدولة يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها هذا القطاع مؤكدا وجود بعض الانفلاتات المتمثلة في تنفيذ اضرابات ضد القرارات التأديبية.
وأكد المتدخلون، في الاجتماع ذاته، أهمية تركيز لجان المصالحة الجهوية لتأثيرها الإيجابي على المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية خاصة بعد أن أثبتت نجاعتها في تجاوز الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين وقدرتها على التواصل مع مختلف السلطات الجهوية.
واستنكروا، في المقابل، بطء الإجراءات المتعلقة بملفات تعويض المؤسسات عن أضرار الفيضانات، التي جدت في سبتمبر 2018.
ويذكر أن اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية ضم كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ونائبي رئيس الاتحاد حمادي الكعلي وهشام اللومي، ورئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، حسين معاوية، الى جانب رؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن إطارات الاتحاد.
وأوضح السليني، في مداخلة حول "المناخ الاجتماعي وتأثيره في الوضع الاقتصادي"، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، التأمت أمس الأحد ببنزرت، أن تراجع عدد الإضرابات في الأربع أشهر الماضية رافقه ارتفاع في عدد العمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
واعتبر أن عدم خلاص مستحقات المؤسسات الخاصة من طرف الدولة يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها هذا القطاع مؤكدا وجود بعض الانفلاتات المتمثلة في تنفيذ اضرابات ضد القرارات التأديبية.
وأكد المتدخلون، في الاجتماع ذاته، أهمية تركيز لجان المصالحة الجهوية لتأثيرها الإيجابي على المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية خاصة بعد أن أثبتت نجاعتها في تجاوز الخلافات مع الشركاء الاجتماعيين وقدرتها على التواصل مع مختلف السلطات الجهوية.
واستنكروا، في المقابل، بطء الإجراءات المتعلقة بملفات تعويض المؤسسات عن أضرار الفيضانات، التي جدت في سبتمبر 2018.
ويذكر أن اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية ضم كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ونائبي رئيس الاتحاد حمادي الكعلي وهشام اللومي، ورئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، حسين معاوية، الى جانب رؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن إطارات الاتحاد.
En continu
- 07:33 زمن جنرلات العمل النقابي
- 07:04 لما لا شاهد العقل
- Hier 20:52 محمد عبو المناضل الــ''مسجل خطر''
- Hier 18:07 قبلّي: اختتام معرض الصناعات التقليدية بقبلي
- Hier 13:10 دعه يعمل ، دعه يمر
- Hier 12:21 ليبيا.. قوات الوفاق تعلن صد هجوم لقوات حفتر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:22
|14:58
|12:10
|06:46
|05:18
|
23°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|23°-18
|26°-17
|17°-14
|20°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 706) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 900) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 708) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 324) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 94 291) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 93 119) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 800) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 951) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 276) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 542) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 157) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 941) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 690) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 887) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 318) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 801) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 62 696) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 457) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 084) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 729) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:tfouhrcd (Germany )
Sur: القيادي بالتيار هشام العجبوني يؤكّد تخلّى النهضة عن حزبه وتفاوضها مع قلب تونس وتحيا تونس لتشكيل الحكومة