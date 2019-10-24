حركة النهضة تؤكد أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل الحكومة

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - أكدت حركة النهضة، في بيان اليوم الخميس، أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت في البيان الصادر عقب انعقاد مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، أنها واصلت للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار.
ومن جهة أخرى، سجلت الحركة بإيجابية ما ورد في كلمة رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة آدائه اليمين الدستورية، بخصوص علوية الدستور وإنفاذ القانون وحماية المال العام ودعم مكتسبات المرأة ومقارعة الإرهاب وإعلاء القيم الإنسانية والثقافية العربيّة الإسلامية ووقوف تونس الدائم مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يمثل تعزيزا للوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي ولمزيد البذل والعمل والاجتهاد.
ودعت الحركة التونسيين إلى عدم الانخراط في الحملات المشبوهة بأكثر من موقع إعلامي واجتماعي لاستحضار مناخات الصراعات الهووية والمجتمعية التي كادت تعصف بالبلاد إثر الثورة، مشيرة إلى أنها تراهن على وعي التونسيين ويقظتهم العالية لإفشالها وكشف النوايا الفئوية لأصحابها حتى تبقى البلاد بمنأى عن المهاترات والمناكفات التي سئمها الشعب، وفق نص البيان.
وأضافت في البيان الصادر عقب انعقاد مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، أنها واصلت للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب وفاعلين سياسيين لبلورة التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار.
ومن جهة أخرى، سجلت الحركة بإيجابية ما ورد في كلمة رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة آدائه اليمين الدستورية، بخصوص علوية الدستور وإنفاذ القانون وحماية المال العام ودعم مكتسبات المرأة ومقارعة الإرهاب وإعلاء القيم الإنسانية والثقافية العربيّة الإسلامية ووقوف تونس الدائم مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يمثل تعزيزا للوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي ولمزيد البذل والعمل والاجتهاد.
ودعت الحركة التونسيين إلى عدم الانخراط في الحملات المشبوهة بأكثر من موقع إعلامي واجتماعي لاستحضار مناخات الصراعات الهووية والمجتمعية التي كادت تعصف بالبلاد إثر الثورة، مشيرة إلى أنها تراهن على وعي التونسيين ويقظتهم العالية لإفشالها وكشف النوايا الفئوية لأصحابها حتى تبقى البلاد بمنأى عن المهاترات والمناكفات التي سئمها الشعب، وفق نص البيان.
1 de 1 commentaires pour l'article 191541
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:00
|17:34
|15:07
|12:11
|06:35
|05:08
|
20°
|20°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-16
|22°-16
|23°-16
|21°-17
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 388) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 187) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 191) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 012) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 074) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 624) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 253) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 90 311) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 901) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 175) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 500) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 487) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 672) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 406) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 365) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 828) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 589) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 309) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 447) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 016) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:karimyousef (France )
Sur: ''استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل خطأ كبير'' (وزير الشؤون الاجتماعية)