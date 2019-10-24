تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019- بحث التحضيرات للدورة الأولى للأكاديمية العربية الشباب سفراء السلامة على الطرقات

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - انعقد امس بمقر الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتونس إجتماع هيئة المنتدى العربي للسواق الشباب بالمنظمة العربية للسلامة المرورية وذلك في إطار التحضير لأشغال الدورة الأولى للأكاديمية العربية الشباب سفراء السلامة على الطرقات .
ويذكر ان هذه الندوة ستحتضنها جزيرة جربة في الفترة الممتدة ما بين 3 و8 ديسمبر 2019 ضمن فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019 ، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة تحت اشراف مجلس وزراء الشباب العرب بجامعة الدول العربية.
وحضر الإجتماع التحضيري عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وثلة من القيادات الشبابية العربية .
وتم خلاله مناقشة الواقع المحزن للحوادث المرورية في اغلب البلدان العربية، وذلك بالنظر الى عدد الحوادث والضحايا والاصابات البليغة وحجم الخسائر البشرية والمادية.
واكد المشاركون في اللقاء التزامهم بانجاح الاكاديمية العربية للشباب سفراء السلامة على الطرقات باعتبارها تؤسس لأرضية عمل شبابي عربي مشترك يعكس طموحات الشباب وللمشاركة الايجابية في مواجهة الحوادث المرورية بكل الوسائل النضالية السلمية المتاحة لإيقاف نزيف الدماء على الطرقات في مختلف البلدان العربية.
كما قرر المجتمعون تكوين النواة الأولى للجنة القيادة التي ستشرف على تنظيم الأكاديمية والعمل على تشجيع الشباب العربي على المشاركة وانجاح هذه المبادرة الفريدة من نوعها عربيا.
وتم خلال اللقاء تحديد عدد من المحاور وافكار المشاريع و البرامج التي يمكن اقتراحها على المجالس الوزارية العربية ذات العلاقة عن طريق المنظمة العربية للسلامة.
واعرب عدد من الضيوف العرب عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في اطار المسؤولية المجتمعية وخاصة بالاعتماد على الشباب ومنحه الثقة للابداع وتحمل المسؤولية .
ويذكر ان هذه الندوة ستحتضنها جزيرة جربة في الفترة الممتدة ما بين 3 و8 ديسمبر 2019 ضمن فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019 ، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة تحت اشراف مجلس وزراء الشباب العرب بجامعة الدول العربية.
وحضر الإجتماع التحضيري عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وثلة من القيادات الشبابية العربية .
وتم خلاله مناقشة الواقع المحزن للحوادث المرورية في اغلب البلدان العربية، وذلك بالنظر الى عدد الحوادث والضحايا والاصابات البليغة وحجم الخسائر البشرية والمادية.
واكد المشاركون في اللقاء التزامهم بانجاح الاكاديمية العربية للشباب سفراء السلامة على الطرقات باعتبارها تؤسس لأرضية عمل شبابي عربي مشترك يعكس طموحات الشباب وللمشاركة الايجابية في مواجهة الحوادث المرورية بكل الوسائل النضالية السلمية المتاحة لإيقاف نزيف الدماء على الطرقات في مختلف البلدان العربية.
كما قرر المجتمعون تكوين النواة الأولى للجنة القيادة التي ستشرف على تنظيم الأكاديمية والعمل على تشجيع الشباب العربي على المشاركة وانجاح هذه المبادرة الفريدة من نوعها عربيا.
وتم خلال اللقاء تحديد عدد من المحاور وافكار المشاريع و البرامج التي يمكن اقتراحها على المجالس الوزارية العربية ذات العلاقة عن طريق المنظمة العربية للسلامة.
واعرب عدد من الضيوف العرب عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في اطار المسؤولية المجتمعية وخاصة بالاعتماد على الشباب ومنحه الثقة للابداع وتحمل المسؤولية .
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Par:lechef (Tunisia )
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