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اللجنة الوطنية الاولمبية تسلط الضوء في لقاء صحفي يوم الجمعة القادم على الاستعدادات الجارية للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - تعقد اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ندوة صحفية يوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري بالعاصمة بخصوص الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو من 24 جويلية الى 9 أوت 2020 .

وافادت اللجنة الاولمبية في بلاغ اصدرته اليوم ان هذه الندوة ستتناول بالخصوص الوضع العام للرياضة وخاصة رياضة النخبة والآليات التي وضعتها اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع الجامعات الرياضية لتحسين ظروف إعداد رياضيي النخبة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فضلا عن تقديم الفريق المشرف على الإعداد الأولمبي ومجالات تدخله وبرنامج عمله.
كما سيتم بالمناسبة تقديم الفريق الأولمبي " طوكيو 2020" و "باريس 2024" .


  
  
     
  
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