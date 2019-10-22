زغوان: تقدّم أشغال تهيئة أحياء ''الحنايا 2 ''و''حي العرائس'' و''التباينية'' بكلفة 4ر1 مليون دينار بنسبة 40 بالمائة

Mardi 22 Octobre 2019
وات - شهدت بلدية زغوان مؤخرا انطلاق أشغال تهيئة أحياء "الحنايا 2 "و "حي العرائس" و" التباينية" ، وتشمل الأشغال تعبيد الأنهج والطرقات وترصيفها ، وهي أحياء تشكو عديد النقائص في هذا الجانب ويعاني متساكنوها لطيلة سنوات من حالة الأنهج الرديئة لبنيتها التحتية خاصة عند نزول الأمطار.
وذكر طارق الزوقاري رئيس البلدية في تصريح لمراسل (وات) اليوم الثلاثاء أن كلفة هذه المشاريع قدرت بحوالي 4ر1 مليون دينار وبلغت نسبة إنجازها 40 بالمائة ، وأكّد كذلك أنه سيتم قريبا إنجاز مستودع للحجز البلدي على مساحة 5 آلاف متر مربّع بقيمة 700 ألف دينار وتنوير التجمّعات السّكنية بكل من منطقة " مريح" و" القنطرة الكحلة" و" السوينيات" باعتماد قيمته 60 ألف دينار، مضيفا أن الدراسات المتعلقة بالمشاريع التشاركية ستنطلق في غضون شهر نوفمبر القادم وهي تهمّ تهيئة أحياء "رأس العين" و"سانية الباب" و" الطياير"ة بمدينة زغوان بكلفة أشغال مقدرة بحوالي 1 مليون دينار .
وأشار طارق الزوقاري في إطار تدعيم برنامج النظافة أن المجلس البلدي قام مؤخرا باقتناء شاحنة ضاغطة بسعة 16 مترا مكعّبا بقيمة 340 ألف دينار و300 حاوية مختلفة الأحجام تم توزيع البعض منها على بعض الأحياء والتجمعات السكنية بالمنطقة البلدية كما يعتزم إقتناء شاحنة مجهزة بآلة كنس ضمن صفقة مجمّعة صادق عليها صندوق القروض.
وذكر طارق الزوقاري رئيس البلدية في تصريح لمراسل (وات) اليوم الثلاثاء أن كلفة هذه المشاريع قدرت بحوالي 4ر1 مليون دينار وبلغت نسبة إنجازها 40 بالمائة ، وأكّد كذلك أنه سيتم قريبا إنجاز مستودع للحجز البلدي على مساحة 5 آلاف متر مربّع بقيمة 700 ألف دينار وتنوير التجمّعات السّكنية بكل من منطقة " مريح" و" القنطرة الكحلة" و" السوينيات" باعتماد قيمته 60 ألف دينار، مضيفا أن الدراسات المتعلقة بالمشاريع التشاركية ستنطلق في غضون شهر نوفمبر القادم وهي تهمّ تهيئة أحياء "رأس العين" و"سانية الباب" و" الطياير"ة بمدينة زغوان بكلفة أشغال مقدرة بحوالي 1 مليون دينار .
وأشار طارق الزوقاري في إطار تدعيم برنامج النظافة أن المجلس البلدي قام مؤخرا باقتناء شاحنة ضاغطة بسعة 16 مترا مكعّبا بقيمة 340 ألف دينار و300 حاوية مختلفة الأحجام تم توزيع البعض منها على بعض الأحياء والتجمعات السكنية بالمنطقة البلدية كما يعتزم إقتناء شاحنة مجهزة بآلة كنس ضمن صفقة مجمّعة صادق عليها صندوق القروض.
En continu
- 02:31 النهضة في ورطة ...
- Hier 21:08 انطلاق تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالدندان
- Hier 18:58 1،700 مليون تونسي يزورون الجزائر خلال 2019
- Hier 18:49 أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا
- Hier 18:44 أمنيات قليلة أمام حكامنا الجدد
- Hier 17:17 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 14:19 الرّئيس قيس سعيّد يصرّح بمكاسبه
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:03
|17:36
|15:09
|12:11
|06:33
|05:06
|
27°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-22
|28°-22
|22°-17
|23°-16
|23°-15
Follow @babnet_Tunisie
(281 994) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 872) آخر عمليات سبر الآراء..
(130 045) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 658) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 081) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 112) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 936) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 047) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 698) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 396) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 84 817) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 69 016) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 625) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 255) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 659) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 900) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 562) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 248) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 261) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 917) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Observateur (United States )
Sur:كندا.. اللبيراليون بقيادة ترودو يتصدرون الانتخابات ويقتربون من تشكيل الحكومة، بحسب إعلام محلي