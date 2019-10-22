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زغوان: تقدّم أشغال تهيئة أحياء ''الحنايا 2 ''و''حي العرائس'' و''التباينية'' بكلفة 4ر1 مليون دينار بنسبة 40 بالمائة

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - شهدت بلدية زغوان مؤخرا انطلاق أشغال تهيئة أحياء "الحنايا 2 "و "حي العرائس" و" التباينية" ، وتشمل الأشغال تعبيد الأنهج والطرقات وترصيفها ، وهي أحياء تشكو عديد النقائص في هذا الجانب ويعاني متساكنوها لطيلة سنوات من حالة الأنهج الرديئة لبنيتها التحتية خاصة عند نزول الأمطار.

وذكر طارق الزوقاري رئيس البلدية في تصريح لمراسل (وات) اليوم الثلاثاء أن كلفة هذه المشاريع قدرت بحوالي 4ر1 مليون دينار وبلغت نسبة إنجازها 40 بالمائة ، وأكّد كذلك أنه سيتم قريبا إنجاز مستودع للحجز البلدي على مساحة 5 آلاف متر مربّع بقيمة 700 ألف دينار وتنوير التجمّعات السّكنية بكل من منطقة " مريح" و" القنطرة الكحلة" و" السوينيات" باعتماد قيمته 60 ألف دينار، مضيفا أن الدراسات المتعلقة بالمشاريع التشاركية ستنطلق في غضون شهر نوفمبر القادم وهي تهمّ تهيئة أحياء "رأس العين" و"سانية الباب" و" الطياير"ة بمدينة زغوان بكلفة أشغال مقدرة بحوالي 1 مليون دينار .
وأشار طارق الزوقاري في إطار تدعيم برنامج النظافة أن المجلس البلدي قام مؤخرا باقتناء شاحنة ضاغطة بسعة 16 مترا مكعّبا بقيمة 340 ألف دينار و300 حاوية مختلفة الأحجام تم توزيع البعض منها على بعض الأحياء والتجمعات السكنية بالمنطقة البلدية كما يعتزم إقتناء شاحنة مجهزة بآلة كنس ضمن صفقة مجمّعة صادق عليها صندوق القروض.


  
  
     
  
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