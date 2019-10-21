تونس والبنك الاوروبي للاستثمار يوقعان اتفاقية لتمويل إحياء المراكز العمرانية القديمة

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- وقّعت تونس والبنك الاوروبي للاستثمار اتفاقية تمويل خاصة ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بقيمة 20 مليون دينار والذي سيمكن من تأهيل عديد المراكز الحيوية القديمة من بلدات وأحياء ذات قيمة حضارية وتراثية.وتولّى التّوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ونائبة رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، إيمّا نافارو، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 16 إلى 20 أكتوبر 2019.يذكر ان تونس شاركت في هذه الاجتماعات بوفد ضمّ، الى جانب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي.وجدّد نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال لقاء جمعه بالعذاري التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس لإنجاح برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية.وكان اللقاء، الذي حضره وزير المالية وسفير تونس بواشنطن، بحث مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني بين تونس والبنك والمشاريع المزمع عرضها للفترة القادمة وكذلك مدى التقدم في تنفيذ الاصلاحات.كما كان للوزير لقاءات ثنائية جمعته، بنائبة رئيس برنامج "كومباكت" الأمريكي لتحدي الألفية والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والجباية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية ونائب وزير الخزانة الأمريكي ونائب زير الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيرهم من مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.وتناولت المقابلات بالدّرس واقع التّعاون بين تونس وهذه المؤسسات والبرامج المقترحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة، حيث أكّدوا التزام مؤسساتهم بمواصلة دعم تونس في المرحلة القادمة بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي ناجح.وشارك وزير التنمية في نفس الإطار في مختلف الجلسات المنعقدة، من ذلك الجلسة العامة لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك العالمي واجتماع محافظي البلدان الإفريقية واجتماع المحافظين العرب.