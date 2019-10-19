كاس تونس 2019-2020 : سحب القرعة يوم الخميس 24 اكتوبر بمقر الجامعة

Samedi 19 Octobre 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الاول لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي (2019 - 2020) والخاصة بنوادي الرابطة المحترفة الثانية ستقام يوم الخميس 24 اكتوبر الجاري بمقر الجامعة انطلاقا من الساعة 11 صباحا .
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Par:Potentialside (Tunisia )
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