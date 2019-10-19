Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Even If  

كاس تونس 2019-2020 : سحب القرعة يوم الخميس 24 اكتوبر بمقر الجامعة

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الاول لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي (2019 - 2020) والخاصة بنوادي الرابطة المحترفة الثانية ستقام يوم الخميس 24 اكتوبر الجاري بمقر الجامعة انطلاقا من الساعة 11 صباحا .


  
  
     
  
cadre-a41492465901c19a20a0722e5929de67-2019-10-19 11:36:28






0 de 0 commentaires pour l'article 191258



En continu

السبت 19 أكتوبر 2019 | 20 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
26°
 32° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
32°-2431°-2130°-2228°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571485325|191258 256|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires