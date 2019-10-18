17 منتخبا في البطولة الافريقية للامم لكرة اليد

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد يوم الجمعة ان البطولة الافريقية للامم التي ستقام بتونس من 16 الى 26 جانفي 2020 والمؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية المقررة خلال الصائفة القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو ستعرف مشاركة 17 منتخبا.وتضم قائمة المنتخبات المشاركة تونس والجزائر وانغولا والراس الاخضر والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار ومصر والغابون وغينيا وكينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.وستجرى القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات يوم السبت باحد نزل ضاحية قمرت بداية من الساعة الخامسة مساء.يذكر ان المنتخب الذي سيتوج باللقب الافريقي يتاهل الى الاولمبياد.