رابطة حقوق الإنسان تذكّر رئيس الجمهورية المُنتخب قيس سعيّد بالتزامه بمبادئ حقوق الإنسان واستعداده لحمايتها وتطويرها

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- ذكّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المنتخب، "بما كان عبّر عنه من التزام بمبادئ حقوق الإنسان، الكوني منها، وما تضمّنه دستور تونس، ومن استعداد لحمايتها وتطويرها، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما قبل الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".كما ذكّرت الرابطة، رئيس الدولة الجديد في رسالة تهنئة وجهتها له اليوم الخميس، بأنه "أصبح بموجب التفويض الشعبي، كما ينص الدستور، رمز وحدة الدّولة الضّامن لاستمراريّتها، والسّاهر على تطبيق الدستور وعلوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان، واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات".يُذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، كان أعلن صباح اليوم الخميس، عن فوز المترشح للإنتخابات الرئاسية، قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية، بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية وإثر تحصّله على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات.