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سوسة: إحباط عملية هجرة سريّة نحو السواحل الايطالية انطلاق من سواحل شطّ مريم

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - تمكّنت الفرقة المتنقلة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، صباح اليوم الخميس، من إحباط عمليّة هجرة سرية نحو السواحل الايطالية انطلاقا من سواحل شطّ مريم وضبط 7 مجتازين على متن قارب صغير.
وذكر مصدر أمني من الفرقة، لصحفي وات بالجهة، أنه تم اقتياد المورطين في عملية الهجرة السريّة الى ميناء القنطاوي، أين تمت إحالتهم على فرقة الارشاد البحري بسوسة للتحري معهم وإعلام النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.



  
  
     
  
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