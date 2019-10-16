برمجة قطار إضافي على خط أحواز تونس الجنوبية ابتداء من يوم غد الخميس

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن برمجة قطار إضافي على خط أحواز تونس الجنوبية يتوقف في جميع المحطات، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس 17 أكتوبر 2019.وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته الأربعاء، أن هذا القطار الإضافي سينطلق من محطة رادس على الساعة 7 و25 دق صباحا في اتجاه محطة تونس.