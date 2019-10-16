البطولة الافريقية للتجديف - المنتخب المصري يجرد نظيره التونسي من لقبه القاري

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - فرط المنتخب التونسي للتجديف في لقبه القاري لفائدة نظيره المصري بعدما اكتفى في اليوم الختامي من منافسات البطولة الافريقية للاكابر والاواسط وتحت 23 عاما وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في صنفي الذكور والاناث بميدالية ذهبية مقابل 7 فضيات وبرونزية واحدة صباح الاربعاء بالمجرى الدولي للبحيرة.
وحكمت هذه الحصيلة على المنتخب التونسي بالتراجع الى المركز الثاني في الجدول النهائي لتوزيع الميداليات بمجموع 20 ميدالية (6 ذهبية و11 فضية و3 برونزية) خلف المنتخب المصري الذي تحصل في اليوم الاخير على 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين لينتزع المركز الاول برصيد 18 ميدالية (8 ذهبية و6 فضية و4 برونزية) بينما نال المنتخب الجزائري المرتبة الثالثة ب14 ميدالية (5 ذهبية و3 فضية و6 برونزية).
وعادت الميدالية الذهبية الوحيدة للمنتخب التونسي في اليوم الاخير لهاني السبايتي (فردي اواسط) في حين تداول على الفضيات السبع سارة الزمالي (فردي وسطيات وفردي خفيف الوزن اقل من 23 عاما) ومحمد الطيب (فردي اكابر) ومحمد خليل المنصوري (فردي اكابر خفيف الوزن وفردي خفيف الوزن اقل من 23 عاما) ونور الهدى الطيب وخديجة الكريمي (زوجي كبريات خفيف الوزن) واياد عياد وضياء الدين الزغلامي (زوجي اقل من 23 عاما).
اما الميدالية البرونزية فقد الت الى سهر المومني وامينة الزمالي (زوجي اقل من 23 عاما).
وحكمت هذه الحصيلة على المنتخب التونسي بالتراجع الى المركز الثاني في الجدول النهائي لتوزيع الميداليات بمجموع 20 ميدالية (6 ذهبية و11 فضية و3 برونزية) خلف المنتخب المصري الذي تحصل في اليوم الاخير على 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين لينتزع المركز الاول برصيد 18 ميدالية (8 ذهبية و6 فضية و4 برونزية) بينما نال المنتخب الجزائري المرتبة الثالثة ب14 ميدالية (5 ذهبية و3 فضية و6 برونزية).
وعادت الميدالية الذهبية الوحيدة للمنتخب التونسي في اليوم الاخير لهاني السبايتي (فردي اواسط) في حين تداول على الفضيات السبع سارة الزمالي (فردي وسطيات وفردي خفيف الوزن اقل من 23 عاما) ومحمد الطيب (فردي اكابر) ومحمد خليل المنصوري (فردي اكابر خفيف الوزن وفردي خفيف الوزن اقل من 23 عاما) ونور الهدى الطيب وخديجة الكريمي (زوجي كبريات خفيف الوزن) واياد عياد وضياء الدين الزغلامي (زوجي اقل من 23 عاما).
اما الميدالية البرونزية فقد الت الى سهر المومني وامينة الزمالي (زوجي اقل من 23 عاما).
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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