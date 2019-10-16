وزير السياحة: توقعات ببلوغ 130ألف سائح بولوني في أفق سنة 2020

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - انتظم مساء اليوم الثلاثاء بجربة، حفل قدمت فيه إحدى أكبر وكالات الأسفار البولونية مجلتها لسنة 2020، وتم خلاله تكريم أفضل الوكالات البولونية التي أحسنت الترويج للوجهة التونسية ولجزيرة جربة، وذلك بإشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، وبحضور 180 وكيل أسفار بولوني، إلى جانب 25 صحفيا ومدونا من هذا البلد كانوا قد نزلوا بمدينة توزر.
واعتبر الوزير أن "السوق البولونية تهتم، لأول مرة، بالصحراء والجنوب التونسي في الشتاء، وهو مجال تعمل عليه تونس"، مشيرا إلى أن وكالات الأسفار البولونية تمثل أول سوق أوروبية ستواصل رحلاتها الجوية غير المنتظمة إلى تونس خلال فترة الشتاء.
وتشهد السوق البولونية، وفق وزير السياحة، "تقدما"، إذ سجلت هذه السنة تطورا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بعدد سواح فاق ال100 ألف سائح بولوني زاروا تونس قبل نهاية هذا العام، مع وجود طلب قوي بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة على شركات الطيران.
وأوضح روني الطرابلسي أنه، ولأول مرة، أخذت جزيرة جربة نصيبها من عدد السياح البولونيين الذين لم يتعودوا زيارتها، إذ تطورت نسبة السياح البولونيين الذين زاروها من 25 إلى 45 بالمائة، مع توقعات بأن يصل عدد السياح القادمين من هذا البلد مع نهاية العام الحالي، إلى 110 آلاف سائح، وأن يبلغ هذا العدد في أفق سنة 2020 نحو 130 ألف سائح، وفق قوله.
وأفاد الوزير بأن السائح البولوني يقضي معدل 9 ليال في تونس، ولا يقتصر في فترة إقامته على النزل، بل يتجول بالأسواق وبالصحراء ويستكشف عديد مناطق البلاد.
واعتبر الوزير أن "السوق البولونية تهتم، لأول مرة، بالصحراء والجنوب التونسي في الشتاء، وهو مجال تعمل عليه تونس"، مشيرا إلى أن وكالات الأسفار البولونية تمثل أول سوق أوروبية ستواصل رحلاتها الجوية غير المنتظمة إلى تونس خلال فترة الشتاء.
وتشهد السوق البولونية، وفق وزير السياحة، "تقدما"، إذ سجلت هذه السنة تطورا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بعدد سواح فاق ال100 ألف سائح بولوني زاروا تونس قبل نهاية هذا العام، مع وجود طلب قوي بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة على شركات الطيران.
وأوضح روني الطرابلسي أنه، ولأول مرة، أخذت جزيرة جربة نصيبها من عدد السياح البولونيين الذين لم يتعودوا زيارتها، إذ تطورت نسبة السياح البولونيين الذين زاروها من 25 إلى 45 بالمائة، مع توقعات بأن يصل عدد السياح القادمين من هذا البلد مع نهاية العام الحالي، إلى 110 آلاف سائح، وأن يبلغ هذا العدد في أفق سنة 2020 نحو 130 ألف سائح، وفق قوله.
وأفاد الوزير بأن السائح البولوني يقضي معدل 9 ليال في تونس، ولا يقتصر في فترة إقامته على النزل، بل يتجول بالأسواق وبالصحراء ويستكشف عديد مناطق البلاد.
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Par:kerker (France )
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