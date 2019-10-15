اضطراب وانقطاع الماء في عدد من المناطق بولايات تونس وبن عروس ونابل بداية من صباح الأربعاء

Mardi 15 Octobre 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، في عدد من المناطق بولايات تونس وبن عروس ونابل، بداية من الساعة السادسة من صباح يوم غد، الأربعاء 16 أكتوبر 2019 وسيشمل هذا الانقطاع الأحياء والمناطق التالية:
- المناطق العليا لحي لإبن سينا والوردية 6 وحي الفوز الوردية 1 والمروج 2 والحي البلدي وحي النور من ولاية تونس.
- فوشانة والمحمدية والزهراء وحمام الأنف وبومهل وحمام الشط وبئر الباي وبرج السدرية ومرناق والرسالة من ولاية بن عروس.
- مدينة سليمان من ولاية نابل.
وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن هذا الانقطاع يأتي جراء برمجة إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1400 مم على مستوى حي ابن سينا والمزودة للضاحية الجنوبية للعاصمة.
وأوضحت أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 16 أكتوبر والخميس 17 أكتوبر 2019.
- المناطق العليا لحي لإبن سينا والوردية 6 وحي الفوز الوردية 1 والمروج 2 والحي البلدي وحي النور من ولاية تونس.
- فوشانة والمحمدية والزهراء وحمام الأنف وبومهل وحمام الشط وبئر الباي وبرج السدرية ومرناق والرسالة من ولاية بن عروس.
- مدينة سليمان من ولاية نابل.
وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن هذا الانقطاع يأتي جراء برمجة إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1400 مم على مستوى حي ابن سينا والمزودة للضاحية الجنوبية للعاصمة.
وأوضحت أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 16 أكتوبر والخميس 17 أكتوبر 2019.
En continu
- 13:42 خُـوَارُ الحِـوَارْ
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
23°
|22°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-20
|24°-19
|27°-18
|28°-19
|31°-20
Follow @babnet_Tunisie
(251 874) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 998) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 297) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 518) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 629) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 738) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(115 412) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 89 365) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 240) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 597) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 360) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 78 062) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 374) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 385) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 570) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 193) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 212) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 013) خطير جدا.. C'est très grave
( 58 334) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 616) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Sly (Tunisia )
Sur: الحوار التونسي تقرّر مقاضاة قاضي كان انتقد خطابها التحريضي ودعا الى غلقها