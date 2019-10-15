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اضطراب وانقطاع الماء في عدد من المناطق بولايات تونس وبن عروس ونابل بداية من صباح الأربعاء

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، في عدد من المناطق بولايات تونس وبن عروس ونابل، بداية من الساعة السادسة من صباح يوم غد، الأربعاء 16 أكتوبر 2019 وسيشمل هذا الانقطاع الأحياء والمناطق التالية:

- المناطق العليا لحي لإبن سينا والوردية 6 وحي الفوز الوردية 1 والمروج 2 والحي البلدي وحي النور من ولاية تونس.
- فوشانة والمحمدية والزهراء وحمام الأنف وبومهل وحمام الشط وبئر الباي وبرج السدرية ومرناق والرسالة من ولاية بن عروس.

- مدينة سليمان من ولاية نابل.

وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن هذا الانقطاع يأتي جراء برمجة إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1400 مم على مستوى حي ابن سينا والمزودة للضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأوضحت أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 16 أكتوبر والخميس 17 أكتوبر 2019.

  
  
     
  
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