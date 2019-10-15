قائد المنتخب التونسي للكرة الطائرة حسني القرامصلي يعتزل اللعب

Mardi 15 Octobre 2019



وات

- قرر قائد المنتخب التونسي للكرة الطائرة حسني قرامصلي اعتزال اللعب نهائيا عن سن تناهز 39 سنة بعد تجربة تواصلت 27 سنة ممارسة منها 20 سنة ضمن المنتخب الوطني .وكانت مباراة اليوم في قاعة هيروشيما باليابان مع منتخب روسيا 0-3 ضمن كاس العالم للكرة الطائرة المباراة لأخيرة في مسيرة قائد المنتخب الوطني .وكتب القرامصلي على صفحته الخاصة على "فايس بوك" بعد مسيرة تواصلت لمدة 27 سنة كلاعب في ميدان الكرة الطائرة ، وبعد تفكير عميق لم أجد أفضل من مناسبة المشاركة مع المنتخب الوطني للأكابر في كأس العالم باليابان لإعلان اعتزال اللعب والخروج من الباب الكبير في موسم استثنائي لي بكل المقاييس توجته بالإحراز على ثلاثية مع الترجي الرياضي في موسم مائوية النادي وكان مشفوعا بتتويج قاري مع المنتخب الوطني له طعم خاص من خلال الاحراز على البطولة الإفريقية للأمم 2019 .بدا القرامصلي مسيرته مع النادي الرياضي لحمام الأنف ثم لعب لفترات متفاوتة مع فرق الأولمبي القليبي والسعيدية الرياضية والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والترجي الرياضي والسويحلي الليبي والتصدي الليبي وأهلي طرابلس الليبي والنصر الإماراتي والأهلي البحريني ونادي قطر والهلال السعودي والعربي الكويتي .التحق القرامصلي بالمنتخب منذ سنة 1999 و قد نجح في التتويج ببطولة إفريقيا للأمم في ثلاثة مناسبات 2003، 2017 و 2019 بالإضافة إلى مشاركته المتنوعة و المتعددة في مختلف البطولات و الكؤوس العالمية.كما شارك في دورة الالعاب الاولمبية اثينا 2004 مع مدربه الحالي في المنتخب انطونيو جاكوب.وقال القرامصلي بالخصوص في تدوينته " أنا مدين لكل من أشرف على تدريبي سواء في الأندية أو في المنتخبات الوطنية وأشيد بفضلهم وأعترف بجميلهم .كما اتقدم بشكر خاص لعائلتي الكبيرة والصغيرة وفي مقدمتهم والدتي وزوجتي وأبنائي على تضحياتهم الكبيرة وصبرهم وتحملهم غيابي " كما تقدم بعبارات التقدير الى كل المدربين و المسيرين والاطباء واللاعبين الذين شاركهم اللعبة سواء ضمن المنتخبات الوطنية او في كل الاندية التي انتمى اليها".