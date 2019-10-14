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قابس: فوز قيس سعيد بنسبة 89.8 بالمائة على منافسه في الانتخابات نبيل القروي

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - فاز في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالدائرة الانتخابية بقابس المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد بنسبة 89.8 بالمائة بحصوله على 122152 صوتا، وتحصل منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 13874 صوتا وهو ما يمثل نسبة 10.2 بالمائة من العدد الجملي للأصوات المصرح بها والبالغ عددها 136026 صوتا.

وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الدورة بالدائرة الانتخابية بقابس 137779 ناخبا وناخبة وقد بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 1299 ورقة وعدد أوراق التصويت البيضاء 454 ورقة.


  
  
     
  
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