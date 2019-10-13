رئاسية 2019 .. اليوم تونس تنتخب رئيس الجمهورية لولاية بخمس سنوات

Dimanche 13 Octobre 2019



وات

- يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية بخمس سنوات، وذلك في دور ثان للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بالدوائر الانتخابية بالداخل ، بعد ان كانت انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج يوم الجمعة الماضي (11 اكتوبر الجاري) ويتنافس للفوز بمنصب رئاسة الجمهوريّة قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) اللذان تصدّرا نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي لم يتمكّن فيها أي مترشح من المترشحين ال 26 من الحصول على 50 بالمائة من أصوات الناخبين.وكانت الهيئة العليا المستقلة قد أعلنت في 17 سبتمبر الماضي عن إحراز المترشح قيس سعيد على 620711 صوتا وهو ما مثل 18،4 % من الأصوات فيما حاز المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على 525517 صوتا وهو ما يمثل 15،58 % من الأصوات.وانطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي يوم 3 أكتوبر لتستمر إلى غاية أوّل أمس الموافق لـ 11 من الشهر نفسه لكن وجود المترشّح الثاني نبيل القروي رهن الإيقاف منذ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل أموال وتهرب ضريبي جعلت المرشّح الثاني يلتزم بعدم القيام بحملته الانتخابية.الإفراج عن القروي يوم 9 أكتوبر الجاري وضع حدّا للجدل الحاصل بخصوص عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين وتمّ على إثرها استئناف الحملة الانتخابية وإجراء مناظرة تلفزيّة بينهما مساء أمس تمحورت حول أربعة ملفات، وهي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية" و"العلاقة بين الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية"، إضافة إلى "عدد من المسائل العامة".ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا (من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد) موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.ويتوزّع الناخبين حسب الجنس في تونس بين 49.5 بالمائة نساء و50.5 بالمائة رجال أمّا في الخارج فينقسم الناخبين بين 37.8 بالمائة نساء و62.2 رجال.أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مركزا في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألف و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .وجهّزت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حوالي 55 ألف عضوا بمراكز الاقتراع و3 أعضاء بكلّ مكتب كما وضعت 13 ألف و830 صندوقا على ذمّة الناخبين و 28 ألف و872 علبة حبر انتخابي وذلك بهدف تأمين العمليّة الانتخابيّة.أمّا بخصوص عدد المراقبين فقد أشارت الهيئة إلى وجود 1500 مراقبا كلّفوا بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية أمّا عدد المراقبين المعتمدين فينقسمون وفق الهيئة بين 17 ألف و500 مراقب محلّي و700 ملاحظ أجنبي إضافة إلى أكثر من 2000 صحافي لمتابعة الانتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني مع الإشارة إلى انّ عدد الملاحظين المحليين والدوليين يزيد عن 18 ألف ملاحظا.يذكر انّ هذه الانتخابات الرئاسيّة كانت مقرّرة لشهر نوفمبر القادم لكن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الماضي جعلت منها انتخابات سابقة لأوانها وحدّد موعدها الأول يوم 15 سبتمبر الماضي وذلك التزاما بالآجال الدستورية التي تنصّ على ضرورة انتخاب رئيسا للجمهورية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر في حالة الوفاة.