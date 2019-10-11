الوطنية على اليوتوب تحقق رقم قياسي على اليوتوب

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- حققت القناة الوطنية رقم قياسي على اليوتوب مساء الجمعة أثناء بث المناظرة التلفزية بين المتأهلين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين قيس سعيد ونبيل القروي ,وسجل عداد اليوتوب أكثر من 70000 مشاهد و11000 مشاهد على الفايسبوك وذلك على الساعة العاشرة مساءا.وكانت الأسئلة الموجهة للمشاركين في المناظرة التلفزية تمحورت حول أربعة ملفات، وهي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية" و"العلاقة بين الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية"، إضافة إلى "عدد من المسائل العامة"