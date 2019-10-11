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الوطنية على اليوتوب تحقق رقم قياسي على اليوتوب

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - حققت القناة الوطنية رقم قياسي على اليوتوب مساء الجمعة أثناء بث المناظرة التلفزية بين المتأهلين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين قيس سعيد ونبيل القروي ,وسجل عداد اليوتوب أكثر من 70000 مشاهد و11000 مشاهد على الفايسبوك وذلك على الساعة العاشرة مساءا.




وكانت الأسئلة الموجهة للمشاركين في المناظرة التلفزية تمحورت حول أربعة ملفات، وهي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية" و"العلاقة بين الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية"، إضافة إلى "عدد من المسائل العامة"

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190844

Kamelwww  (France)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 23h 29m |           


هذا يحدث فقط...... في تووووووووووووونس.

ولا عزاء لمن يحبون العبودية في أغلب الدول العربية... والذين لا زالوا يمجدون الزعيم... ولا يحلفون بسواه... وينبطحون أمامه... وبعضهم يقبل حتى الأيادي... والأحذية...


شكرا للثورة التونسية الجميلة التي أوصلتنا إلى هذه اللحظات التاريخية الراقية.






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