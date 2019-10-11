وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تصدر كراسات شروط لعدد من الأنشطة

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها يوم الجمعة، عن إصدار كراسات الشروط المتعلقة بأربعة أنشطة، يتعلق النشاط الأول بإقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات، والثاني بمزوّد نقطة تبادل حركة الأنترنات، والثالث بنشاط مدمج شبكات الاتصالات أما الرابع فيتعلق بالتدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.يأتي ذلك في إطار تكريس مبدأ تبسيط الإجراءات وحرية الاستثمار، وتطبيقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 وخاصة الملحق عدد 2 منه المتعلق بقائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تم حذفها وتعويضها بكراس الشروطـ.تجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المذكور يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص، وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.وتستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه القطاعات الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصة وهي الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية والنقل البري والبحري والجوي والبنوك المالية والتأمين والسوق المالية والصناعات الخطرة والملوثة إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وبعض الأنشطة التجارية والخدمات.