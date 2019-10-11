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القصرين: حجز 17طنا من مادة البطاطا معدة للترويج خارج مسالك التوزيع القانونية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تمكّنت، اليوم الجمعة، فرق المراقبة الإقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بالتعاون مع مصالح حرس المرور بتالة، من حجز 17 طنا من مادة البطاطا المعدّة للترويج خارج مسالك التوزيع القانونية حجزا فعليا، وذلك على متن شاحنة ثقيلة بمعتمدية تالة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.

وذكر خضاورية في تصريح لصحفية (وات) بالقصرين، أنه تم بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية وشرطة النجدة بالقصرين المدينة، توجيه كمية البطاطا المذكورة إلى سوق الجملة بالجهة أين سيتم ضخها بالمسالك المنظمة وتأمين المبلغ بالخزينة العامة وتحرير المحاضر المستوجبة في الغرض.


  
  
     
  
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