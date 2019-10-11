القصرين: حجز 17طنا من مادة البطاطا معدة للترويج خارج مسالك التوزيع القانونية

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تمكّنت، اليوم الجمعة، فرق المراقبة الإقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بالتعاون مع مصالح حرس المرور بتالة، من حجز 17 طنا من مادة البطاطا المعدّة للترويج خارج مسالك التوزيع القانونية حجزا فعليا، وذلك على متن شاحنة ثقيلة بمعتمدية تالة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.
وذكر خضاورية في تصريح لصحفية (وات) بالقصرين، أنه تم بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية وشرطة النجدة بالقصرين المدينة، توجيه كمية البطاطا المذكورة إلى سوق الجملة بالجهة أين سيتم ضخها بالمسالك المنظمة وتأمين المبلغ بالخزينة العامة وتحرير المحاضر المستوجبة في الغرض.
وذكر خضاورية في تصريح لصحفية (وات) بالقصرين، أنه تم بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية وشرطة النجدة بالقصرين المدينة، توجيه كمية البطاطا المذكورة إلى سوق الجملة بالجهة أين سيتم ضخها بالمسالك المنظمة وتأمين المبلغ بالخزينة العامة وتحرير المحاضر المستوجبة في الغرض.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:51
|15:20
|12:13
|06:23
|04:57
|
24°
|25°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-18
|29°-18
|30°-20
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 234) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 167) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 237) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(123 876) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 131) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 381) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 024) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 461) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 561) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 180) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 526) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 825) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 125) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 262) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 61 759) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 308) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 152) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 529) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 487) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 876) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:Goldabdo ( )
Sur: الشرطة العدلية تتعهد بالتحقيق في حادثة مخلوف