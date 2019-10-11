تطور صادرات الصيد البحري بـ15,7 بالمائة في الكمّ و بـ 13 بالمائة في القيمة، حتى موفى اوت 2019

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- تطورت صادرات الصّيد البحري بنسبة 7ر15 بالمائة من حيث الكمية و بـ 13 بالمائة من حيث القيمة، حتى موفى شهر اوت 2019، حسب ما اوردته وزارة الفلاحة، الجمعة.وبلغت صادرات قطاع الصّيد البحـري حوالي 8ر18979 طن بقيمة 393 مليون دينار (م د) مقابل 8ر16399 طن بقيمة 9ر347 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، لترتفع من حيث الكمية بـ 2580 طن (7ر15 بالمائة) ومن حيث القيمة ب1ر45 م د (13 بالمائة).ويفسّر هذا الارتفاع من حيث القيمة، بالأساس، بتسجيل صادرات لكمّية جديدة من التن الأحمر الطّازج، خلال الفترة المذكورة، في حدود 1230,6 طن بقيمة 9ر70 م د.كما زادت صادرات السّلطعون من 5ر2032 طن إلى 8ر2728 طن (2ر34 بالمائة) من حيث الكمّية ومن 2ر13 م د، سنة 2018، الى 9ر24 م د (6ر88 بالمائة) سنة 2019 من حيث القيمة.وشهدت صادرات تونس، وفق المصدر ذاته، من التّن المعلّب تطورا بأكثر من 4 أضعاف من حيث الكمّية (9ر455 طن، خلال سنة 2018، مُقابل 6ر2022 طن خلال سنة 2019) ومن حيث القيمة (2ر7 م د، سنة 2018، إلى 31 م د سنة 2019).