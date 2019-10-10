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مناظرة تلفزية بين نبيل القروي وقيس سعيد ليلة الصمت الانتخابي

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - قال مدير الاتصال والبرمجة بالتلفزة الوطنية إلياس الجراية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، أن المناظرة التلفزية بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي ستجرى غدا الجمعة على التلفزة الوطنية بداية من التاسعة ليلا.
وستجري المناظرة ليلة الصمت الانتخابي الموافق ليوم السبت 12 أكتوبر الجاري.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190742

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 14h 17m |           
UN MASSACRE à la tronçonneuse ...

Un affrontement entre un esprit de lumières et un délinquant de droit commun ...

Quel gâchis ...



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