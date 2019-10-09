غدا انطلاق التصفيات الاولمبية والبرالمبية للتجديف بالمجرى الدولي بالبحيرة

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- يحتضن المجرى الدولي بالبحيرة بداية من الغد والى غاية يوم السبت القادم التصفيات الاولمبية والبرالمبية (طوكيو 2020) للتجديف بمشاركة 22 دولة في التصفيات الاولمبية و9 بلدان في التصفيات البرالمبية.وستقام التصفيات الاولمبية بمشاركة تونس والجزائر ومصر والمغرب وليبيا والسودان والمالاوي وكينيا واوغندا وغانا ومالي والسينغال والطوغو والكوت ديفوار ونيجيريا والبنين وانغولا والزيمبابوي والراس الاخضر والنيجر وناميبيا وغينيا فيما يشارك في التصفيات البرالمبية كل من تونس والجزائر وليبيا والسودان وكينيا واوغندا ونيجيريا وناميبيا والراس الاخضر.وستكون تونس ممثلة في التصفيات الاولمبية بكل من سارة الزمالي في الفردي كبريات ومحمد الطيب في الفردي اكابر ونور الهدى الطيب وخديجة الكريمي في الزوجي كبريات وزن خفيف وغيث القادري ومحمد خليل المنصوري في الزوجي اكابر وزن خفيف.اما في التصفيات البارالمبية فسيمثل تونس كل من ماهر الفطناسي في الفردي اكابر (شلل نصفي سفلي) ولبنى الجردي في الفردي كبريات (شلل نصفي سفلي).وتجدر الاشارة الى تونس تحتضن ايضا البطولة الافريقية للتجديف من 14 الى 16 اكتوبر 2019 بالمجرى الدولي بالبحيرة.