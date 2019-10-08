تطاوين: حادث مرور يسفر عن وفاة أب وابنته على الطريق الرابطة بين البئر الاحمر وغمراسن

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- جدّ بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مستوى جسر قرب قرية "قراقر" على الطريق الرابطة بين البئر الاحمر وغمراسن من ولاية تطاوين، حادث مرور أسفر عن وفاة كهل على عين المكان، فيما فارقت ابنته الحياة بعد نقلها الى المستشفى الجهوي وهي في حالة خطرة.وتتمثل صورة الحادثة في اصطدام الأب، الذي كان على متن دراجة نارية أثناء اصطحاب ابنته من المدرسة، مع سيارة خفيفة، ما أدى الى وقوعهما وتعرضهما للدهس، مع الاشارة الى أن الحادث جدّ في ظروف مناخية تزامنت مع نزول كميات هامة من الأمطار بالمنطقة، وذلك وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.هذا وقد عمد متساكني قرية "قراقر"، على إثر هذا الحادث، الى غلق الطريق احتجاجا على "هذه الفاجعة" وفق وصفهم، وللحد من حوادث مماثلة بهذه الطريق.