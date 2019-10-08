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المنستير: مقعدان لكل من الحزب الدستوري الحرّ والنهضة وخمس قائمات تفوز كل واحدة بمقعد

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - انتهت مساء أمس بالقاعة المغطاة بالمركّب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير عملية التجميع وحسب النتائج الأولية للانتخابات
المنستير، 8 أكتوبر (وات)-انتهت مساء أمس بالقاعة المغطاة بالمركّب الرياضي مصطفي بن جنّات في المنستير عملية التجميع وحسب النتائج الأولية للانتخابات

التشريعية بدائرة المنستير التي أعلنتها الهيئة الفرعية للانتخابات فاز الحزب الدستوري الحرّ بمقعدين بعد أن حصد 26595 صوتا، وحركة النهضة (25665 صوتا)


بمقعدين.

وتوزّعت بقية المقاعد بحساب مقعد واحد للقائمات التالية : حركة قلب تونس (17580 صوتا) ، والبديل التونسي(9830 صوتا)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (6381

صوتا) ، والتيار الديمقراطي(6226 صوتا) وحركة الشعب (5378 صوتا) .

وبلغ مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات الخمسين المترشحة في الانتخابات التشريعية بدائرة المنستير 152 ألف و370 صوتا وتنافست هذه القائمات على 9 مقاعد

في مجلس نواب الشعب وبالتالي كان الحاصل الانتخابي 16930 صوتا.

  
  
     
  
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