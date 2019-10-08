المنستير: مقعدان لكل من الحزب الدستوري الحرّ والنهضة وخمس قائمات تفوز كل واحدة بمقعد

Mardi 08 Octobre 2019
وات - انتهت مساء أمس بالقاعة المغطاة بالمركّب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير عملية التجميع وحسب النتائج الأولية للانتخابات
المنستير، 8 أكتوبر (وات)-انتهت مساء أمس بالقاعة المغطاة بالمركّب الرياضي مصطفي بن جنّات في المنستير عملية التجميع وحسب النتائج الأولية للانتخابات
التشريعية بدائرة المنستير التي أعلنتها الهيئة الفرعية للانتخابات فاز الحزب الدستوري الحرّ بمقعدين بعد أن حصد 26595 صوتا، وحركة النهضة (25665 صوتا)
بمقعدين.
وتوزّعت بقية المقاعد بحساب مقعد واحد للقائمات التالية : حركة قلب تونس (17580 صوتا) ، والبديل التونسي(9830 صوتا)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (6381
صوتا) ، والتيار الديمقراطي(6226 صوتا) وحركة الشعب (5378 صوتا) .
وبلغ مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات الخمسين المترشحة في الانتخابات التشريعية بدائرة المنستير 152 ألف و370 صوتا وتنافست هذه القائمات على 9 مقاعد
في مجلس نواب الشعب وبالتالي كان الحاصل الانتخابي 16930 صوتا.
المنستير، 8 أكتوبر (وات)-انتهت مساء أمس بالقاعة المغطاة بالمركّب الرياضي مصطفي بن جنّات في المنستير عملية التجميع وحسب النتائج الأولية للانتخابات
التشريعية بدائرة المنستير التي أعلنتها الهيئة الفرعية للانتخابات فاز الحزب الدستوري الحرّ بمقعدين بعد أن حصد 26595 صوتا، وحركة النهضة (25665 صوتا)
بمقعدين.
وتوزّعت بقية المقاعد بحساب مقعد واحد للقائمات التالية : حركة قلب تونس (17580 صوتا) ، والبديل التونسي(9830 صوتا)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (6381
صوتا) ، والتيار الديمقراطي(6226 صوتا) وحركة الشعب (5378 صوتا) .
وبلغ مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات الخمسين المترشحة في الانتخابات التشريعية بدائرة المنستير 152 ألف و370 صوتا وتنافست هذه القائمات على 9 مقاعد
في مجلس نواب الشعب وبالتالي كان الحاصل الانتخابي 16930 صوتا.
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- Hier 16:32 الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة
- Hier 16:20 حركة النهضة والفرصة الأخيرة
- Hier 15:47 النتائج الحينية للانتخابات التشريعية 2019
- Hier 14:51 الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة
- Hier 14:07 نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
(201 461) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 537) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 860) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 499) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(105 746) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 415) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 577) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 73 131) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 955) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 167) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 998) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 585) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 59 225) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 577) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 643) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 338) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 281) النتائج الحينية للانتخابات التشريع
( 53 223) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 904) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 800) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:karim74 (Tunisia )
Sur: ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس