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قفصة: المكتب الجهوي لهيئة مكافحة الفساد يتلقّى تبليغات حول مخالفات انتخابية في الساعات الاولى من بدء عمليّة التصويت

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - أفادت رئيسة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة، زكّية عمّار، أن المكتب تلقّى اليوم الأحد منذ بدء عمليّة التصويت للانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية بقفصة، تبليغات وإشعارات من مواطنين ومن ممثلي بعض القائمات المترشحة لهذه الانتخابات، حول حصول مخالفات وإخلالات إنتخابية.

وقالت في تصريح لـ(وات)، أن مكتب الهيئة تلقّى إشعارات وتبليغات حول شبهات فساد تهمّ توزيع أموال وذلك بغاية التأثير على الناخبين، مضيفة أن هذه التبليغات صدرت عن مواطنين عاديين، الى جانب رؤساء وأعضاء وممثلي قائمات مترشّحة للانتخابات التشريعية بالدائرة.


وأشارت في نفس السياق، إلى أن مباشرة المكتب الجهوي للهيئة في عملية التثبّت والتقصّي في هذه التبليغات.

وأوضحت، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرّرت فتح مكتبها بقفصة كامل يومي الصمت الانتخابي والاقتراع، لتلقّي التبليغات والاشعارات بالمخالفات الانتخابية وذلك في إطار مواصلة رصد إنتخابات 2019، وتفعيل دور هذه الهيئة في رصد حالات الفساد والتحقّق فيها والتصدّي لها.
ولم تكشف زكّية عمّار عن عدد الاشعارات والتبليغات التي تلقّاها مكتب الهيئة بقفصة، إلاّ أنّها أكّدت أن الهيئة تدعو المبلّغين عن أي تجاوز أو شبهة فساد إلى ضرورة توثيق هذه التجاوزات ومحاولة دعمها بقرائن دامغة من خلال صور أو تسجيلات.

ولفتت أيضا إلى أن التبليغات والشكايات تتمّ عن طريق الاتصال مباشرة بمكتب الهيئة بوسط مدينة قفصة أو بواسطة الهاتف أن الرقم الاخضر الذي وضعته الهيئة على ذمّة العموم.

  
  
     
  
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