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الأمم المتحدة تحث على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين للانتخابات في تونس

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - حث الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في تونس على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين بما في ذلك تكافؤ الفرص والاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.

وذكّر، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نسخة منه، السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.


كما أشاد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المنقضي، داعيا في ذات السياق إلى تنظيم انتخابات سلمية وشفافة سواء بالنسبة للتشريعية في 6 أكتوبر 2019 أو الرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأول للإنتخابات الرئاسية أفرز تأهل كل من قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس) لخوض الدور الثاني الأمر الذي أثار اشكالية قانونية وجدلا واسعا بسبب وجود نبيل القروي منذ 23 أوت الماضي في السجن للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي.

واعتبر ملاحظون أن وجود القروي في السجن حال دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين في القيام بحملته الإنتخابية في أفضل الظروف.

وقد رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في مناسبتين، يومي 5 سبتمبر و1 أكتوبر 2019، طلبات بالإفراج عن القروي والإبقاء على التدابير الإحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي (نبيل وغازي)، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات المترشح نبيل القروي.

كما رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في 18 سبتمبر 2019، التعهّد بمطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي وذلك لعدم الإختصاص.
ودعت عديد الشخصيات السياسية وجهات حقوقية وهياكل إقليمية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.

وعبرت عديد الجهات، من بينها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190445

Essoltan  (France)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 21h 09m |           
L'ONU fera mieux de s'occuper des peuples persécutés en Palestine , en Chine , au Cachemire , a Myanmar (ex-Birmanie ) , au Yemen , la Libye et j'en passa ...
La Tunisie c'est le maître du 21 ème siècle il ne faut pas faire des soucis pour nous , nous sommes capables à aider l'ONU pour résoudre beaucoup des problèmes dans le monde .

Nouri  (Belgium)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 20h 23m |           
لماذا الامم المتحدة لم تتدخل في انتخابات الولايات المتحدة او في ضمان العدالة في غزة ولا فيلسطين والبسنة وفي اليمن ...
هل الامم المتحدة هي فعلا محايدة وتدافع عن الحق والعدالة لماذا تسكت على كل تجاوزات وجرائم الصهائنة ؟ انا لا اضن ذلك

Abouhamza  (Tunisia)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 20h 21m |           
لحفظ ماء وجه كل الاطراف يمكن اطلاق سراح نبيل القروي بكفالة لمدة نصف شهر واجاعه الى السجن حتى ترضى كل الاطراف



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