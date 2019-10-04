تحضيرا لملاقاة نظيره التونسي في ال''شان'' و ال''كان'' منتخب ليبيا في تربص تحضيري بالمغرب

Vendredi 04 Octobre 2019



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- كشف مدرب المنتخب الليبي جلال الدامجة عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في التربص الذي سيقيمه في المغرب في الفترة من 5 إلى 21 أكتوبر تحضيرا لمقابلاته المقبلة في اطار تصفيات مسابقتي بطولة امم افريقيا ( شان 2020 ) وكاس امم افريقيا ( كان 2021) وسيخوض خلال التربص مباراتين مع المغرب و موريتانيا .ويلتقي المنتخب الليبي نظيره المغربي يوم 11 أكتوبر المقبل في المغرب فيما سيتبارى مع موريتانيا يوم 15 أكتوبر في نواكشوط.وضمت القائمة التي اختارها المدرب الدامجة 33 لاعباً، من بينهم 12 لاعباً ينشطون خارج ليبيا منهم لاعبي النجم الساحلي انيس سلتو ومهند عيسى ولاعب الترجي التونسي حمدو الهوني ولاعب الملعب التونسي علي معتوق.كما ضمت المجموعة عددا من اللاعبين لأول مرة في تشكيلة المنتخب الليبي أمثال جبريل مرسال و أبوبكر بوعقيلة فيما شهدت القائمة غياب الثنائي المحترف بالولايات المتحدة محمد المنير الذي يلعب مع لوس أنجلوس وإسماعيل التاجوري لاعب نيويورك سيتي .وسيلاقي المنتخب الليبي للمحليين نظيره التونسي يوم 21 أكتوبر الجاري في إياب التصفيات المؤهلة لـبطولة امم افريقيا ( شان 2020) ، بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب رادس، فيما سيبدأ مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بملاقاة المنتخب التونسي الاول أيضاً في نوفمبر المقبل .وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين حراس المرمى: أحمد عزاقة (المدينة)، مراد الوحيشي (الإتحاد )، عبد الجواد رزق (الأهلي بنغازي) المدافعون: ناجي دارء (الإتحاد)، المعتصم بالله صبو (الإتحاد)، أحمد التربي(الشط)، طلال فرحات(الإتحاد)، محمود عكاشة (المدينة)، أحمد المقصي (الإتحاد)، أبوبكر بوعقيلة (الأهلي بنغازي)، سند الورفلي (الرجاء البيضاوي - المغرب)، محمد الترهوني (سموحة - مصر)، علي معتوق (الملعب التونسي) لاعبو الوسط: سفيان بن عمران (الأهلي بنغازي)، محمد مفتاح (الإتحاد)، الشامخ العبيدي (الأهلي بنغازي)، عبدالله العرفي (الأهلي بنغازي)، مهند ابوعجيلة (النصر)، عمران سالم (الإتحاد)، إبراهيم أبودبوس (الأهلي بنغازي)، أحمد بن علي (كروتوني - إيطاليا)، مهند عيسى (النجم الساحلي)، المعتصم المصراتي (فيتوريا جيمارايش - البرتغال)، مفتاح طقطق (المصري - مصر)، محمد صولة (الرفاع - البحرين)، مؤيد اللافي (اتحاد العاصمة - الجزائر)، حمدو الهوني (الترجي التونسي)، ربيع الشادي (الإتحاد) المهاجمون: سالم المسلاتي (الاتحاد)، معتز المهدي(النصر)، جبريل مرسال (الأهلي بنغازي)، صالح الطاهر (اتحاد طنجة - المغرب)، أنيس سلتو( النجم الساحلي )