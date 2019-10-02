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النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات توفيق بن بريك

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين اليوم الأربعاء ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي ادلى بها توفيق بن بريك على القناة التلفزية الخاصة "نسمة".

وأضاف حنين في تصريح لمراسل "وات" ببن عروس ان النيابة العمومية بعد اجتماعها واطلاعها على ماتضمنته تصريحات توفيق بن بريك قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من اقوال.


وكان توفيق بن بريك صرح في قناة نسمة انه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا "في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم " وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190248

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 13h 18m |           
لماذا هذه الفئة من الناس حين لا يصلون إلى مبتغاهم يدعون دائما إلى حمام دم.
المحاسبة ثم المحاسبة لمن لا يريد الخير للبلاد ولمن يدعو للعنف ويحرض على الفوضى الدموية.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 13h 15m |           
Ce type la justice doit le présenter à un expert psychiatre pour évaluer son état mental et par la suite elle doit engager des poursuites judiciaires pour incitation au port d'armes si ce n'est pas au meutre.



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