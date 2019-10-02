Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين اليوم الأربعاء ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي ادلى بها توفيق بن بريك على القناة التلفزية الخاصة "نسمة".
وأضاف حنين في تصريح لمراسل "وات" ببن عروس ان النيابة العمومية بعد اجتماعها واطلاعها على ماتضمنته تصريحات توفيق بن بريك قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من اقوال.
وكان توفيق بن بريك صرح في قناة نسمة انه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا "في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم " وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي.
وأضاف حنين في تصريح لمراسل "وات" ببن عروس ان النيابة العمومية بعد اجتماعها واطلاعها على ماتضمنته تصريحات توفيق بن بريك قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من اقوال.
وكان توفيق بن بريك صرح في قناة نسمة انه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا "في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم " وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات توفيق بن بريك