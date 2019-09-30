سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- نفذ الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المستشفى، إثر تعرض أحد الممرضين، مساء امس الاحد، إلى اعتداء بالعنف من قبل أحد المواطنين.وحسب ما بينه الممرض المعتدي عليه فقد قام أحد زوار المستشفى بتسديد لكمات له وطعنه في مرفقه بواسطة الة حادة بعد الاعتداء المعنوي على زميلته، وذلك عندما تم منعه من الدخول إلى أحد الأقسام بسبب تأخر وقت الزيارة.من جهته، ندد الكاتب العام لنقابة الصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني بتكرر مثل هذه الاعتداءات على العاملين بالمؤسسات الصحية، مؤكدا خطورة الحادثة، ودعا ادارة المستشفى والسلط الامنية والجهوية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتهم، مهددا بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية في الايام القادمة.