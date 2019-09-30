سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد

Lundi 30 Septembre 2019
وات - نفذ الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المستشفى، إثر تعرض أحد الممرضين، مساء امس الاحد، إلى اعتداء بالعنف من قبل أحد المواطنين.
وحسب ما بينه الممرض المعتدي عليه فقد قام أحد زوار المستشفى بتسديد لكمات له وطعنه في مرفقه بواسطة الة حادة بعد الاعتداء المعنوي على زميلته، وذلك عندما تم منعه من الدخول إلى أحد الأقسام بسبب تأخر وقت الزيارة.
من جهته، ندد الكاتب العام لنقابة الصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني بتكرر مثل هذه الاعتداءات على العاملين بالمؤسسات الصحية، مؤكدا خطورة الحادثة، ودعا ادارة المستشفى والسلط الامنية والجهوية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتهم، مهددا بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية في الايام القادمة.
وحسب ما بينه الممرض المعتدي عليه فقد قام أحد زوار المستشفى بتسديد لكمات له وطعنه في مرفقه بواسطة الة حادة بعد الاعتداء المعنوي على زميلته، وذلك عندما تم منعه من الدخول إلى أحد الأقسام بسبب تأخر وقت الزيارة.
من جهته، ندد الكاتب العام لنقابة الصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني بتكرر مثل هذه الاعتداءات على العاملين بالمؤسسات الصحية، مؤكدا خطورة الحادثة، ودعا ادارة المستشفى والسلط الامنية والجهوية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتهم، مهددا بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية في الايام القادمة.
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
29°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 250) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 117) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 323) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 384) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 992) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 844) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 916) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 651) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 522) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 594) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 929) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 871) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 639) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 257) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 216) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 980) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 270) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 048) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 824) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 875) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: سامي الفهري والمستشار الاعلامي لبن علي ومديرين عامين امام القضاء