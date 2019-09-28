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الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الثانية

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

- المجموعة الاولى
السبت 28 سبتمبر

سكك الحديد الصفاقسي - الترجي الجرجيسي 2-0


الاحد 29 سبتمبر
جمعية اريانة - مستقبل قابس
النجم الرادسي - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب منزل بورقيبة - هلال مساكن
مستقبل السبيخة - سبورتينغ بن عروس
اولمبيك مدنين - الاولمبي الباجي

المجموعة الثانية
السبت 28 سبتمبر
مستقبل المرسى - امل حمام سوسة 0-0
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 0-0
نادي منزل بوزلفة - امل جربة 1-2
مستقبل القصرين - قوافل قفصة 1-3
الملعب القابسي - مستقبل الرجيش 0-1
جمعية جربة - جندوبة الرياضية 2-2

  
  
     
  
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