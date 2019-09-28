الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الثانية

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:سكك الحديد الصفاقسي - الترجي الجرجيسي 2-0جمعية اريانة - مستقبل قابسالنجم الرادسي - اولمبيك سيدي بوزيدملعب منزل بورقيبة - هلال مساكنمستقبل السبيخة - سبورتينغ بن عروساولمبيك مدنين - الاولمبي الباجيمستقبل المرسى - امل حمام سوسة 0-0مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 0-0نادي منزل بوزلفة - امل جربة 1-2مستقبل القصرين - قوافل قفصة 1-3الملعب القابسي - مستقبل الرجيش 0-1جمعية جربة - جندوبة الرياضية 2-2