فاروق بوعسكر : المناظرات التلفزيونية للانتخابات التشريعية لا أساس قانوني لها ولم يتم إعلام هيئة الانتخابات بها

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة لا علم لها بمسألة تنظيم مؤسسة التلفزة التونسية مناظرات تلفزيونية للمترشحين في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه لا أساس قانوني لتنظيم مثل هذه المناظرات.
وأوضح بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي فصل في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" الصادر في 21 أوت 2019، ينص على تنظيم مناظرات تلفزيونية للانتخابات التشريعية، وبالتالي ليس هنالك أي سند قانوني لتنظيم مناظرات خاصة بالتشريعية.
اقرأ أيضا: مؤسسة التلفزة التونسية تبث يومي 1 و 2 أكتوبر 2019 مناظراتين تلفزيتين بين 9 مترشحين للإنتخابات التشريعية
يشار إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية أعلنت في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء عن تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين للانتخابات التشريعية يومي 1 و2 أكتوبر 2019.
وقد حضرت الندوة عضو الهيئة العليا المستقلة الانتخابات حسناء بن سليمان.
وأفاد محمد لسعد الداهش، الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، بأن المناظرتين ستجمعان 9 ممثلين عن القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، وستكونان أكثر تفاعلية، عبر أسئلة ستوجه لكل رئيس قائمة وأسئلة أخرى تتضمن نوعا من التناظر، من خلال سؤال تتم الإجابة عنه من قبل المتناظرين، إلى جانب الاتفاق على إنجاز تناظر بين 3 مترشحين في كل محور.
وعن مقاييس اختيار المترشحين التسعة للإنتخابات التشريعية للمشاركة في المناظرة التلفزيونية، من جملة حوالي 1500 قائمة مترشحة، أوضح لسعد الداهش أن الأساس في ذلك هو القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر مؤخرا، فضلا عن أنه سيقع اعتماد القرعة التي ستُحدد حسب تواجد القائمات في الدوائر الإنتخابية الــ 33.
وأوضح بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي فصل في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" الصادر في 21 أوت 2019، ينص على تنظيم مناظرات تلفزيونية للانتخابات التشريعية، وبالتالي ليس هنالك أي سند قانوني لتنظيم مناظرات خاصة بالتشريعية.
اقرأ أيضا: مؤسسة التلفزة التونسية تبث يومي 1 و 2 أكتوبر 2019 مناظراتين تلفزيتين بين 9 مترشحين للإنتخابات التشريعية
يشار إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية أعلنت في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء عن تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين للانتخابات التشريعية يومي 1 و2 أكتوبر 2019.
وقد حضرت الندوة عضو الهيئة العليا المستقلة الانتخابات حسناء بن سليمان.
وأفاد محمد لسعد الداهش، الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، بأن المناظرتين ستجمعان 9 ممثلين عن القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، وستكونان أكثر تفاعلية، عبر أسئلة ستوجه لكل رئيس قائمة وأسئلة أخرى تتضمن نوعا من التناظر، من خلال سؤال تتم الإجابة عنه من قبل المتناظرين، إلى جانب الاتفاق على إنجاز تناظر بين 3 مترشحين في كل محور.
وعن مقاييس اختيار المترشحين التسعة للإنتخابات التشريعية للمشاركة في المناظرة التلفزيونية، من جملة حوالي 1500 قائمة مترشحة، أوضح لسعد الداهش أن الأساس في ذلك هو القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر مؤخرا، فضلا عن أنه سيقع اعتماد القرعة التي ستُحدد حسب تواجد القائمات في الدوائر الإنتخابية الــ 33.
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