وفاة أمني وجرح عسكري، في عمليتى طعن بمحطة حافلات وبمحيط محكمة الإستئناف ببنزرت

Lundi 23 Septembre 2019
وات - توفي عون أمن وأصيب عسكري صباح اليوم الاثنين، في عمليتي طعن نفذها شخص في محطة حافلات وبمحيط مقر محكمة الاستئناف ببنزرت، وفق تصريحين ل(وات) للناطقين الرسميين لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
فقد أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكرى، بأن عسكريا حاملا للزي كان متوجها الى عمله تعرض الى طعن بآلة حادة، من قبل شخص مجهول بمحطة الحافلات ببنزرت، وذلك قبل أن يتوجه المعتدى الى محكمة الاستئناف وتنفيذ عملية طعن ثانية ضد عون أمن.
وأضاف زكرى أنه تم نقل العسكري الى المستشفى العسكري ببنزرت، وأن حالته مستقرة ولا تكتسي إصابته أية خطورة.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيونى، أن عملية الطعن تمت اثر خروج عون الامن من المشرب الموجود قرب المحكمة، مبينا أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية، وأن الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء.
كما أفاد مصدر أمني لمراسل (وات) بالجهة ، بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الجاني وهو عنصر متشدد ، تربص صباح اليوم بالأمنى الذي يشغل خطة رئيس مركز المحكمة، بإحدى المقاهى المجاورة، وباغته بطعنة بواسطة آلة حادة أدت الى وفاته.
فقد أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكرى، بأن عسكريا حاملا للزي كان متوجها الى عمله تعرض الى طعن بآلة حادة، من قبل شخص مجهول بمحطة الحافلات ببنزرت، وذلك قبل أن يتوجه المعتدى الى محكمة الاستئناف وتنفيذ عملية طعن ثانية ضد عون أمن.
وأضاف زكرى أنه تم نقل العسكري الى المستشفى العسكري ببنزرت، وأن حالته مستقرة ولا تكتسي إصابته أية خطورة.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيونى، أن عملية الطعن تمت اثر خروج عون الامن من المشرب الموجود قرب المحكمة، مبينا أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية، وأن الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء.
كما أفاد مصدر أمني لمراسل (وات) بالجهة ، بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الجاني وهو عنصر متشدد ، تربص صباح اليوم بالأمنى الذي يشغل خطة رئيس مركز المحكمة، بإحدى المقاهى المجاورة، وباغته بطعنة بواسطة آلة حادة أدت الى وفاته.
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