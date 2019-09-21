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تونس - ليبيا : التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني للمحليين

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
وات - يخوض المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم السبت 21 سبتمبر (س 19 و15د ) مباراة الذهاب لتصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين امام المنتخب الليبي بملعب رادس وقد اختار الإطار الفني التشكيلة الاساسية التالية : معز بن شريفية ـ زياد بوغطاس ـ شمس الدين الذوادي (قائد فريق) ـ حمزة المثلوثي ـ مرتضى بن وناس ـ مالك بعيو ـ حمزة الجلاصي ـ محمد علي منصر ـ علاء المرزوقي ـ أنيس البدري ـ طه ياسين الخنيسي.


  
  
     
  
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