نابل: حجز حوالي 38.5 طن من النحاس والسبائك المعدنية وسيارة محل سرقة بمستودع

Samedi 21 Septembre 2019
باب نات - داهمت يوم 20 سبتمبر 2019 دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقرمبالية من ولاية نابل مستودع تابع لإحدى الشّركات (على ملك شخص يحمل جنسيّة دولة مجاورة) الكائنة بمعتمدية سليمان. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز حوالي 18.5 طن من النّحاس وحوالي 20 طن من السّبائك المعدنيّة ، إلى جانب سيّارة محلّ سرقة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بحجز كميّة المعادن والسيّارة ومواصلة التّحريات مع صاحب المستودع.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بحجز كميّة المعادن والسيّارة ومواصلة التّحريات مع صاحب المستودع.
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Par:karimyousef (France )
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