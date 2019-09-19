الناصر يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم على التوالي:
- السيد دمان محمد همر،سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- السيد بيكا جوهان أوكا Pekka Juhani HUKKA، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.
- السيد ريفيق علي أونانر REFIK Ali ONANER، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.
- السيد كريستوف دو باسموبيار Christophe de BASSOMPIERRE، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.
- السيدة آنّا بلوك مازواغ Anna BLOCK MAZOYER، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.
حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
- السيد دمان محمد همر،سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- السيد بيكا جوهان أوكا Pekka Juhani HUKKA، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.
- السيد ريفيق علي أونانر REFIK Ali ONANER، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.
- السيد كريستوف دو باسموبيار Christophe de BASSOMPIERRE، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.
- السيدة آنّا بلوك مازواغ Anna BLOCK MAZOYER، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.
حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
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Par:mandhouj (France )
Sur: افتتاح جزئي لمحول مطار تونس قرطاج