الناصر يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم على التوالي:- السيد دمان محمد همر،سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.- السيد بيكا جوهان أوكا Pekka Juhani HUKKA، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.- السيد ريفيق علي أونانر REFIK Ali ONANER، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.- السيد كريستوف دو باسموبيار Christophe de BASSOMPIERRE، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.- السيدة آنّا بلوك مازواغ Anna BLOCK MAZOYER، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.