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الناصر يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم على التوالي:

- السيد دمان محمد همر،سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.


- السيد بيكا جوهان أوكا Pekka Juhani HUKKA، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.

- السيد ريفيق علي أونانر REFIK Ali ONANER، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.

- السيد كريستوف دو باسموبيار Christophe de BASSOMPIERRE، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.

- السيدة آنّا بلوك مازواغ Anna BLOCK MAZOYER، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.

حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

  
  
     
  
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