الرابطة الاولى: برنامج الجولة الثالثة

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 24 والاربعاء 25 سبتمبر الجاري:
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
في رادس (س18) الترجي الرياضي - نادي حمام الانف
في المنزه (س15) دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي
في العالية (س15) النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
في القيروان (س15) شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
في تطاوين (س15) اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان
الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير (س18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي
ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة النجم المتلوي والنجم الساحلي لاحقا .
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
في رادس (س18) الترجي الرياضي - نادي حمام الانف
في المنزه (س15) دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي
في العالية (س15) النادي البنزرتي - مستقبل سليمان
في القيروان (س15) شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
في تطاوين (س15) اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان
الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير (س18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي
ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة النجم المتلوي والنجم الساحلي لاحقا .
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Par:falfoul (Tunisia )
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