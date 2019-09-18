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الرابطة الاولى: برنامج الجولة الثالثة

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 24 والاربعاء 25 سبتمبر الجاري:

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019


في رادس (س18) الترجي الرياضي - نادي حمام الانف
في المنزه (س15) دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقي

في العالية (س15) النادي البنزرتي - مستقبل سليمان

في القيروان (س15) شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي

في تطاوين (س15) اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان

الاربعاء 25 سبتمبر 2019
في المنستير (س18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي

ملاحظة / سيتم تعيين مقابلة النجم المتلوي والنجم الساحلي لاحقا .

  
  
     
  
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