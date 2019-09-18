الرابطة الاولى: برنامج الجولة الثالثة

Mercredi 18 Septembre 2019



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- في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 24 والاربعاء 25 سبتمبر الجاري:في رادس (س18) الترجي الرياضي - نادي حمام الانففي المنزه (س15) دون حضور الجمهور هلال الشابة - النادي الافريقيفي العالية (س15) النادي البنزرتي - مستقبل سليمانفي القيروان (س15) شبيبة القيروان - النادي الصفاقسيفي تطاوين (س15) اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردانفي المنستير (س18) الاتحاد المنستيري - الملعب التونسيملاحظة / سيتم تعيين مقابلة النجم المتلوي والنجم الساحلي لاحقا .