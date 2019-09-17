حركة النهضة تهنّئ قيس سعيّد ونبيل القروي الفائزين في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Mardi 17 Septembre 2019
وات - قدّمت حركة النهضة "تهانيها الحارّة" إلى الفائزين الإثنين في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيّد ونبيل القروي، معربة عن تمنياتها بأن تدور الدورة الثانية "في نفس المناخات الإيجابيّة التي عرفها الدور الأوّل".
وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي عقد أمس الإثنين اجتماعا استثنائيا، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن نتائج الإنتخابات الرئاسية "ستكون محل درس وتمحيص من جميع جوانبها والتوقف عند رسائلها الداخلية والخارجيّة، بما يضمن ريادة الحركة وإشعاعها وتمثيليتها لأوسع شريحة اجتماعيّة وثقافيّة من التونسيين".
واعتبر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن "تنظيم الإنتخابات في موعدها وبكل شفافية ونزاهة وحرية ومنافسة مكفولة للجميع، دون إقصاء، حتى للإقصائيين وممجّدي الدكتاتورية، في وقت انهارت فيه كل تجارب الربيع العربي، هو ثمرة الخط السياسي الوطني العقلاني".
كما قال المكتب التنفيذي إن هذه الإنتخابات "أضافت لبنة جديدة الى المسار الديمقراطي بالبلاد عززت قوى الثورة وفتحت على تقاليد سياسيّة جديدة تكرس الشفافيّة وخدمة الصالح العام وتزيد من مكانة تونس وإشعاعها الإقليمي والدولي".
يُذكر أنّ مرشّح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، حلّ في المرتبة الثالثة، حسب ما أعلنته عشية اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي عقد أمس الإثنين اجتماعا استثنائيا، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن نتائج الإنتخابات الرئاسية "ستكون محل درس وتمحيص من جميع جوانبها والتوقف عند رسائلها الداخلية والخارجيّة، بما يضمن ريادة الحركة وإشعاعها وتمثيليتها لأوسع شريحة اجتماعيّة وثقافيّة من التونسيين".
واعتبر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن "تنظيم الإنتخابات في موعدها وبكل شفافية ونزاهة وحرية ومنافسة مكفولة للجميع، دون إقصاء، حتى للإقصائيين وممجّدي الدكتاتورية، في وقت انهارت فيه كل تجارب الربيع العربي، هو ثمرة الخط السياسي الوطني العقلاني".
كما قال المكتب التنفيذي إن هذه الإنتخابات "أضافت لبنة جديدة الى المسار الديمقراطي بالبلاد عززت قوى الثورة وفتحت على تقاليد سياسيّة جديدة تكرس الشفافيّة وخدمة الصالح العام وتزيد من مكانة تونس وإشعاعها الإقليمي والدولي".
يُذكر أنّ مرشّح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، حلّ في المرتبة الثالثة، حسب ما أعلنته عشية اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من جامعة الدول العربية، كيف تجرى انتخابات رئاسية دون أن نعرف الفائز مسبقا؟؟