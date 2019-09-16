القيروان : الانتهاء من عملية فرز الأصوات وتصدر نبيل القروي نتائج التصويت في 9 معتمديات من مجموع 13

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- أنهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية القيروان، مساء الاثنين، عملية فرز أصوات الناخبين بالنسبة ل13 معتمدية.وأسفرت نتائج التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن تصدر نبيل القروي المرتبة الاولى ب33 الف صوت، يليه قيس سعيد في المرتبة الثانية ب28 الف صوت، ثم عبد الفتاح مورو ب16 الف صوت.ويشار إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بالدائرة الانتخابية بالقيروان بلغت 05ر37 بالمائة، وشارك في الاقتراع 122721 ناخبا من مجموع 313016 مسجلا.وفي مايلي النتائج الأولية :نصر الله : 1 نبيل القروي 1119 صوتا 2قيس سعيد 1034 3 مورو 549 4الزبيدي338 منزل المهيري: 1: قيس سعيد 881 2: القروي 769 3: مورو 394 4: الزبيدي 263 عين جلولة: 1: القروي 408 2: قيس سعيد 291 3: مورو 179 4:الزبيدي 172 الوسلاتية: 1:القروي 2269 2:قيس سعيد 1226 3:مورو 770 4: الزبيدي 499 5:الشاهد 475 القيروان الجنوبية: 1: قيس سعيد 4942 2:القروي 3327 3:مورو 3241 4:الشاهد 1553 5: الزبيدي 1549 حفوز: 1:القروي 2929 2:قيس سعيد 1934 3:مورو 1375 4:الشاهد 745 5:الزبيدي:633 حاجب العيون: 1:القروي 1951 2:قيس سعيد 1550 3:عبو 968 4:الزبيدي 768 5:مورو 690 العلا: 1:القروي 2568 2:قيس 794 3:مورو 512 4:الشاهد 477 5: الزبيدي 30 الشراردة: 1:قيس سعيد 1811 2:نبيل القروي 1037 3:مورو 748 4:الزبيدي 418 السبيخة: 1:القروي 4176 2:قيس سعيد 2676 3:مورو 1612 4:الزبيدي 1145 5:الشاهد 759 القيروان الشمالية: 1:قيس سعيد 6133 2:مورو 3921 3:القروي 3213 4:الشاهد 1900 5:مخلوف 1756 6:الزبيدي 1536 بوحجلة 1:القروي 3926 2:قيس سعيد 3424 3:مورو 1180 4:الزبيدي 705 5:مخلوف 654 الشبيكة: 1:القروي 4176 2:قيس سعيد 2676 3:مورو 1612 4:الزبيدي 1145 5:الشاهد 759 .