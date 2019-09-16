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تأهل فريق السد القطري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال اسيا

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - تأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال اسيا بعد تفوقه على النصر السعودي 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب جاسم بن حمد بنادي السد في اياب دور الثمانية من المسابقة .

وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1/2 ليتأهل السد بمجموع المباراتين ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام مباراة الاياب بينهما غداً.


سجل أهداف السد كل من أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقائق 37 و 58 و82 بينما أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف النصر في الدقيقة 33.

  
  
     
  
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