تأهل فريق السد القطري إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال اسيا

Lundi 16 Septembre 2019
وات - تأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال اسيا بعد تفوقه على النصر السعودي 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب جاسم بن حمد بنادي السد في اياب دور الثمانية من المسابقة .
وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1/2 ليتأهل السد بمجموع المباراتين ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام مباراة الاياب بينهما غداً.
سجل أهداف السد كل من أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقائق 37 و 58 و82 بينما أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف النصر في الدقيقة 33.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1/2 ليتأهل السد بمجموع المباراتين ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام مباراة الاياب بينهما غداً.
سجل أهداف السد كل من أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقائق 37 و 58 و82 بينما أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف النصر في الدقيقة 33.
En continu
- 19:28 صُنع في تونس..
- 17:59 ماذا حدث بالتحديد..
- 07:19 الشعب يريد.. الشعب يعاقب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:55
|18:28
|15:46
|12:21
|06:02
|04:34
|
28°
|27°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-25
|33°-25
|33°-24
|32°-23
|31°-22
Follow @babnet_Tunisie
(124 213) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 239) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(107 641) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 458) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 555) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 77 180) تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد
( 73 477) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 550) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 147) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 861) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 837) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 324) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 786) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 138) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 093) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 49 509) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 615) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 080) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 987) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 46 313) بوبكر يعتذر لمورو
Par:karimyousef (France )
Sur: تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد احتساب 71 بالمائة من محاضر الفرز